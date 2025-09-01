banner ad

Banco Provincia celebra su aniversario con descuentos en septiembre a través de Cuenta DNI ¿En qué rubros?

Ignacio Hernández
cuenta dni beneficios descuentos nuevo

Septiembre llega con beneficios para quienes usan Cuenta DNI del Banco Provincia, en el marco del aniversario de la entidad que abrió sus puertas por primera vez en 1822. Durante todo el mes, habrá promociones especiales en gastronomía, carnicerías, comercios de cercanía, universidades, ferias y hasta en la compra de garrafas, además de cuotas sin interés en rubros seleccionados.

Especial cumpleaños Banco Provincia

Con motivo del aniversario, el sábado 6 y domingo 7 de septiembre habrá un 30% de descuento en comercios de gastronomía adheridos. El beneficio cuenta con un tope de $8.000 por persona, lo que equivale a $26.700 en consumos.

Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías

Durante los sábados 6 y 20 de septiembre estará vigente un 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías. El tope será de $6.000 por sábado, alcanzable con compras de hasta $17.000.

Comercios de cercanía

Todos los viernes de septiembre se podrá acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía. El límite es de $4.000 por viernes, que se consigue con consumos de $20.000.

Además, en el rubro no alimentos, habrá 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard que estén vinculadas en la app Cuenta DNI, en comercios adheridos.

Ferias y mercados bonaerenses

En ferias y mercados de la Provincia, el beneficio será del 40% de descuento todos los días. El tope semanal es de $6.000 por persona, alcanzable con un ticket de $15.000.

Universidades

Los estudiantes, docentes y trabajadores que compren en comercios adheridos de universidades bonaerenses también tendrán un 40% de descuento todos los días. El límite semanal será de $6.000, con un equivalente en consumos de $15.000.

Descuento en garrafas

La compra y recarga de garrafas también estará incluida en los beneficios de septiembre. Todos los días habrá un 40% de descuento, con un tope de $12.000 por mes, que representa consumos de $30.000.

