Banco Provincia celebra 203 años con grandes descuentos para los usuarios de Cuenta DNI

Ignacio Hernández
cuenta dni promos septiembre

El Banco Provincia celebra su 203 aniversario ofreciendo a los usuarios de Cuenta DNI una serie de beneficios que buscan aliviar el gasto familiar. Durante el mes de septiembre, la entidad financiera lanzará promociones especiales en diversos rubros, desde gastronomía hasta comercios de cercanía, para que los bonaerenses puedan aprovechar en su día a día.

Descuentos relevantes en productos alimenticios

Entre las ofertas destacadas, se implementará un 35% de descuento en carnicerías, pollajerías y pescaderías los próximos sábados 6 y 20 de septiembre. Este beneficio tiene un límite de reintegro de $6.000 diarios, aplicable a consumos de hasta $17.000.

Promociones exclusivas para el aniversario del Banco Provincia

Como parte de la celebración, los días 6 y 7 de septiembre, se ofrecerá un 30% de descuento en gastronomía, con un tope de $8.000 por persona, lo que implica que los usuarios podrán consumir hasta $26.700. Esta promoción forma parte del programa “Especial Cumpleaños Banco Provincia”, orientado a reconocer la fidelidad de sus clientes.

Descuentos con Cuenta DNI en septiembre 2025

  • Gastronomía: 30% de descuento el 6 y 7 de septiembre. Tope de $8.000.
  • Carnicerías, pollajerías y pescaderías: 35% de descuento los 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por día.
  • Comercios de cercanía (alimentos): 20% los viernes. Tope de $4.000 alcanzable con compras de $20.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% en comercios adheridos, límite semanal de $6.000.
  • Garrafas: 40% todos los días, tope mensual de $12.000.
  • Comercios de cercanía (no alimentarios): 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

La importancia de estos descuentos ante la inflación

En un contexto inflacionario, estos descuentos ofrecen un respiro a muchas familias bonaerenses. En La Plata y otras ciudades, donde el consumo en ferias y carnicerías es habitual, el acceso a estas ofertas puede resultar crucial para el presupuesto mensual de los hogares.

Más leídas