Banco Provincia aumenta límites de transferencias y lanza nuevos beneficios para octubre

El Banco Provincia ha implementado importantes cambios en su billetera virtual, Cuenta DNI, elevando los límites de las transacciones y añadiendo nuevos beneficios para el mes de octubre, beneficiando a más de 10 millones de usuarios.

¿Qué cambios se introducen en los límites de transferencias?

A partir de este mes, los usuarios de la Cuenta DNI podrán transferir hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por día, lo que equivale aproximadamente a $1.611.000. Este nuevo límite supera significativamente el anterior, que se situaba en dos salarios mínimos ($644.400), facilitando así las operaciones diarias de los clientes.

El Banco Provincia también ha incrementado el límite para extracciones sin tarjeta a $400.000 diarios. Esta mejora permite a los usuarios retirar efectivo en cajeros automáticos de la Red Link mediante solo la aplicación, sin la necesidad de llevar consigo la tarjeta de débito. Por otro lado, los límites para el pago de impuestos y servicios permanecen vinculados a cuatro veces el límite de extracción, ofreciendo mayor flexibilidad en pagos.

Beneficios exclusivos para octubre de 2025

Además de los cambios en los límites transaccionales, el Banco Provincia ha lanzado una serie de promociones para el mes de octubre, que incluyen descuentos en diversos rubros:

Gastronomía (Día de la Madre) : 30% de descuento el 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000.

: 30% de descuento el 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000. Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el 11 de octubre, con un tope de $6.000.

: 35% de descuento el 11 de octubre, con un tope de $6.000. Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con un límite semanal de $6.000.

: 40% de descuento todos los días, con un límite semanal de $6.000. Universidades : 40% de descuento en comercios adheridos, también con un tope semanal de $6.000.

: 40% de descuento en comercios adheridos, también con un tope semanal de $6.000. Comercios de cercanía : 20% de descuento los viernes, con un límite de $4.000.

: 20% de descuento los viernes, con un límite de $4.000. Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días.

Los usuarios también podrán acceder a descuentos y planes de cuotas sin interés en indumentaria, tecnología y productos para el hogar, especialmente los fines de semana del 11 y 18 de octubre, donde se prevén descuentos significativos en varios rubros.

Impulso a la digitalización de las finanzas

Estos cambios y beneficios responden a un contexto de creciente digitalización en el manejo de finanzas personales. La plataforma no solo se adapta a las necesidades de los usuarios, sino que también ofrece funcionalidades adicionales, como la opción de realizar plazos fijos desde la aplicación, consolidando su papel en el ecosistema financiero actual.