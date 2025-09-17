Banco Nación ofrece descuentos y cuotas para viajar por Argentina hasta fin de septiembre ¿Cómo acceder?

Denisse Helman
previaje 2

El turismo interno en Argentina continúa siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan descansar o recorrer nuevos destinos. En ese marco, el Banco Nación lanzó una serie de beneficios exclusivos para sus clientes y clientas, con el objetivo de facilitar la financiación y ofrecer descuentos en vuelos, hotelería, gastronomía y más.

Últimos días para aprovechar la promoción

La campaña estará disponible hasta el 30 de septiembre, y aún no se confirmó si habrá renovación. Por eso, desde la entidad remarcan que estos son los últimos días para acceder a los beneficios.

Vuelos con Aerolíneas Argentinas y Despegar

Uno de los convenios destacados es con Aerolíneas Argentinas:

  • Vuelos nacionales con hasta 6 cuotas sin interés, abonando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.
  • Comprando por Despegar, la financiación puede extenderse a 6 y 9 cuotas sin interés, también con tarjetas del BNA, siempre en destinos dentro del país.

Descuentos en gastronomía y tren solar

En el rubro gastronómico, la promoción permite acceder a hasta 25% de descuento, con un tope de reintegro de $20.000 por compra, pagando a través de MODO BNA+ en locales adheridos.

Además, se incluye un beneficio para viajar en el Tren Solar de la Quebrada, una de las experiencias turísticas más elegidas en Jujuy.

Hotelería, alojamiento y alquiler de autos

El Banco Nación también ofrece ventajas en servicios de alojamiento y movilidad:

  • Hotelería y alojamiento: posibilidad de pagar en 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard de la entidad, utilizando MODO BNA+.
  • Alquiler de vehículos: las mismas condiciones de financiación se aplican para quienes necesiten un auto durante su estadía.

Viajes BNA y financiación en 12 cuotas

Finalmente, otra alternativa es contratar paquetes a través de Viajes BNA, con la opción de abonar en 12 cuotas sin interés mediante la app MODO.

De esta manera, quienes cuenten con tarjetas de crédito del Banco Nación pueden organizar sus viajes dentro de Argentina con descuentos y planes de pago accesibles, siempre hasta el 30 de septiembre.

