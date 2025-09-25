Banco Nación lanzó una promoción con 15% de ahorro en combustible en YPF por tiempo limitado

En un contexto de subas en los precios de los combustibles, las entidades financieras buscan acompañar a los clientes con beneficios que alivien el gasto mensual. En esa línea, el Banco Nación (BNA) anunció una nueva promoción exclusiva para quienes carguen nafta o gasoil en estaciones YPF de todo el país, utilizando medios de pago digitales.

Cómo funciona el beneficio del Banco Nación

La propuesta está vigente hasta el 30 de septiembre y permite acceder a un 15% de ahorro en combustible, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por cliente.

Para que la operación sea válida, el pago debe realizarse de la siguiente manera:

Usar la app BNA+ en el celular.

en el celular. Seleccionar MODO como medio de pago.

como medio de pago. Escanear el código QR en el surtidor o en la caja.

Abonar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA.

El descuento no se aplica en el ticket de compra, sino que se devuelve luego como reintegro en la cuenta asociada al perfil BNA+, dentro de los 30 días posteriores a la operación.

Condiciones y exclusiones de la promoción

El Banco Nación aclaró que este esquema aplica únicamente a la cartera de consumo, quedando excluidas las tarjetas corporativas. Además:

No es válido si el pago se realiza con saldo en cuenta ; el gasto debe imputarse a la tarjeta de crédito.

; el gasto debe imputarse a la tarjeta de crédito. Los consumos de adicionales solo generan devolución si cada uno tiene una cuenta monetaria en el BNA para recibir el reintegro.

solo generan devolución si cada uno tiene una para recibir el reintegro. El beneficio es acumulable durante el mes hasta alcanzar el límite de $15.000. Una vez superado, el excedente ya no genera devolución.

hasta alcanzar el límite de $15.000. Una vez superado, el excedente ya no genera devolución. No se requieren cupones impresos ni códigos adicionales: alcanza con cumplir el requisito de pago mediante MODO en BNA+.

Paso a paso para aprovechar el ahorro

Para utilizar la promoción, el cliente debe:

Tener la app BNA+ instalada y actualizada en el celular.

en el celular. Activar MODO dentro de la aplicación.

dentro de la aplicación. Asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación participantes.

En la estación YPF, elegir pagar con QR.

Escanear el código y confirmar la tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA.

La operación queda registrada y el reintegro se acreditará más adelante.

Vigencia y alcance en todo el país

El beneficio corre todos los días hasta el 30/09, únicamente en estaciones de servicio YPF de Argentina. El sistema permite varios consumos en el mes, siempre que se utilice el medio de pago indicado, y reintegra automáticamente hasta llegar al tope establecido por cliente.