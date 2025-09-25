Banco Nación lanzó una promoción con 15% de ahorro en combustible en YPF por tiempo limitado

En un contexto de subas en los precios de los combustibles, las entidades financieras buscan acompañar a los clientes con beneficios que alivien el gasto mensual. En esa línea, el Banco Nación (BNA) anunció una nueva promoción exclusiva para quienes carguen nafta o gasoil en estaciones YPF de todo el país, utilizando medios de pago digitales.
Cómo funciona el beneficio del Banco Nación
La propuesta está vigente hasta el 30 de septiembre y permite acceder a un 15% de ahorro en combustible, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por cliente.
Para que la operación sea válida, el pago debe realizarse de la siguiente manera:
- Usar la app BNA+ en el celular.
- Seleccionar MODO como medio de pago.
- Escanear el código QR en el surtidor o en la caja.
- Abonar con tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA.
El descuento no se aplica en el ticket de compra, sino que se devuelve luego como reintegro en la cuenta asociada al perfil BNA+, dentro de los 30 días posteriores a la operación.
Condiciones y exclusiones de la promoción
El Banco Nación aclaró que este esquema aplica únicamente a la cartera de consumo, quedando excluidas las tarjetas corporativas. Además:
- No es válido si el pago se realiza con saldo en cuenta; el gasto debe imputarse a la tarjeta de crédito.
- Los consumos de adicionales solo generan devolución si cada uno tiene una cuenta monetaria en el BNA para recibir el reintegro.
- El beneficio es acumulable durante el mes hasta alcanzar el límite de $15.000. Una vez superado, el excedente ya no genera devolución.
- No se requieren cupones impresos ni códigos adicionales: alcanza con cumplir el requisito de pago mediante MODO en BNA+.
Paso a paso para aprovechar el ahorro
Para utilizar la promoción, el cliente debe:
- Tener la app BNA+ instalada y actualizada en el celular.
- Activar MODO dentro de la aplicación.
- Asociar las tarjetas de crédito del Banco Nación participantes.
- En la estación YPF, elegir pagar con QR.
- Escanear el código y confirmar la tarjeta de crédito Visa o Mastercard del BNA.
La operación queda registrada y el reintegro se acreditará más adelante.
Vigencia y alcance en todo el país
El beneficio corre todos los días hasta el 30/09, únicamente en estaciones de servicio YPF de Argentina. El sistema permite varios consumos en el mes, siempre que se utilice el medio de pago indicado, y reintegra automáticamente hasta llegar al tope establecido por cliente.