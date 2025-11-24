Banco Nación lanzó su plan de descuentos y financiación para impulsar el turismo en el verano 2026

La temporada de verano suele generar mucha expectativa entre quienes buscan viajar por el país, y este año llega con una propuesta que promete facilitar el acceso a diferentes experiencias turísticas. Con el objetivo de acompañar a las familias y mover la actividad económica, el Banco Nación presentó una nueva serie de beneficios pensados para alojamiento, gastronomía, transporte y actividades en distintos destinos argentinos.

Opciones de financiación disponibles para viajes y turismo

El Banco Nación incorporó cuotas sin interés en una amplia variedad de rubros vinculados al turismo, siempre para pagos con tarjetas Visa y Mastercard a través de MODO BNA+. Entre las alternativas más destacadas se incluyen:

Agencias de viajes: 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

6, 9 y 12 cuotas sin interés. Alquiler de autos: 6 y 12 cuotas sin interés.

6 y 12 cuotas sin interés. Vuelos nacionales mediante Aerolíneas Argentinas o Despegar: 6 cuotas sin interés .

mediante Aerolíneas Argentinas o Despegar: . Tren Solar de la Quebrada: 6 cuotas sin interés.

Todas estas opciones cuentan con CFTEA 0,00%, lo que permite financiar servicios turísticos sin costos adicionales.

Descuentos y reintegros en hotelería, balnearios y gastronomía

El programa no solo ofrece planes de cuotas, sino también descuentos y reintegros que varían de acuerdo con el rubro. Entre ellos se destacan:

Hoteles y hosterías: 10% de descuento + 6 cuotas sin interés.

10% de descuento + 6 cuotas sin interés. Balnearios: 10% de descuento + 6 cuotas sin interés.

10% de descuento + 6 cuotas sin interés. Restaurantes adheridos al Camino Gastronómico: 20% de reintegro, con tope de $10.000 abonando con QR de MODO BNA+.

Estos beneficios apuntan a reducir los costos diarios del turismo interno, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

Beneficios adicionales para transporte y Parques Nacionales

Otra parte importante del programa incluye reintegros orientados a actividades y servicios complementarios. El Banco Nación ofrece:

Visitas a Parques Nacionales: 10% de reintegro + 3 cuotas sin interés.

10% de reintegro + 3 cuotas sin interés. Pasajes nacionales: 10% de reintegro + 3 cuotas sin interés.

Estas opciones fomentan experiencias culturales y naturales en todo el país, fortaleciendo el turismo sostenible y de cercanía.

Cómo se aplican los beneficios y qué condiciones tener en cuenta

Según informó la entidad, los beneficios se verán reflejados como ajustes de crédito en los resúmenes de cuenta de los usuarios. Aunque muchos reintegros no tienen tope, se recomienda revisar las bases y condiciones de cada promoción, ya que algunas contemplan límites semanales o mensuales.

El plan estará vigente durante toda la temporada de verano 2026, con mayor foco durante los meses de mayor demanda turística. La propuesta busca que más familias puedan acceder a vacaciones accesibles, con financiación flexible y descuentos en servicios esenciales para viajar por la Argentina.