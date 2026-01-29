Bajo estrictos cuidados médicos, trasladan a Buenos Aires a un nene de 5 años desde Mar del Plata

Francisco Díaz
julian1

Mientras vacacionaba con su familia en Las Toninas, en el Partido de la Costa, Julián, un nene de 5 años oriundo de Berazategui, comenzó a atravesar una grave situación de salud que derivó en una compleja cadena de traslados y cirugías, y que ahora lo llevará al Hospital Garrahan para continuar con su tratamiento.

El niño había sido operado meses atrás en la ciudad de La Plata por un cuadro de apendicitis, pero durante su estadía en la costa atlántica empezó a sufrir fuertes dolores abdominales. Tras una primera consulta médica en la que se le indicó un antiinflamatorio, su estado empeoró y fue atendido en el hospital de Mar de Ajó.

Ante la gravedad del cuadro, Julián fue derivado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde quedó internado y fue sometido a tres cirugías, la última realizada el viernes pasado. Durante la segunda intervención, los médicos detectaron que la causa del cuadro no estaba relacionada con la apendicitis previa, sino con una invaginación intestinal severa, una patología extremadamente poco frecuente.

Luego de que su estado de salud se estabilizara, los profesionales autorizaron su traslado al Hospital Garrahan, donde continuará su tratamiento en un centro de mayor complejidad. El operativo se realizará bajo estrictos protocolos médicos, con acompañamiento profesional permanente, y su recuperación continuará principalmente en el área de terapia intensiva, con un abordaje integral.

