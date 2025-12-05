Bajan los precios de los autos eléctricos en Argentina y generan movimiento en el mercado de diciembre 2025

El mercado automotor argentino atraviesa semanas de alta expectativa debido a los movimientos de las principales marcas y al interés creciente por los vehículos electrificados. En este contexto, las novedades de las automotrices chinas vuelven a tomar relevancia con propuestas que buscan posicionarse con fuerza, tanto por precio como por equipamiento.

BYD Yuan Pro GL y su propuesta dentro del mercado argentino

La llegada del BYD Yuan Pro GL, con un precio de US$29.990, se suma a la estrategia de expansión de la marca en el país. Este modelo se integra a un segmento donde la demanda por SUVs compactas y eficientes no deja de crecer, especialmente entre quienes buscan tecnología y seguridad a valores competitivos.

El vehículo incorpora un paquete de seguridad destacable, que incluye:

Airbags frontales, laterales y de cortina

Recordatorio de uso del cinturón de seguridad

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Sistema de control de tracción (TCS)

Control de descenso en pendientes (HDC)

Control de velocidad crucero

Cámara panorámica HD

Dos radares delanteros y cuatro traseros

En su interior, el Yuan Pro ofrece un diseño moderno y tecnológico, orientado a quienes priorizan equipamiento inteligente, buena habitabilidad y sistemas de asistencia avanzados.

El movimiento de BYD en un mercado que busca cerrar el año con impulso

La estrategia de BYD responde a un contexto particular: si bien noviembre mostró una caída en la cantidad de autos 0km patentados, el acumulado anual sigue siendo uno de los mejores de los últimos años.

Según datos recientes, en noviembre se registraron 34.905 patentamientos, lo que representó:

Una baja de 33,2% frente a octubre

frente a octubre Una caída interanual de 3,6%

Aun así, el sector sostiene una tendencia favorable. Durante 2025 ya se vendieron 587.666 vehículos, lo que implica un incremento de 49,7% respecto al mismo período de 2024.

Desde la Asociación de Concesionarios (Acara) remarcaron que, pese a la merma mensual, el número sigue siendo sólido debido a factores como:

Menos días hábiles en noviembre

Una curva habitual de menor actividad hacia fin de año

Un clima general todavía marcado por la alta demanda acumulada

La apuesta por los autos eléctricos y un mercado cada vez más diverso

El avance de los modelos eléctricos e híbridos continúa generando interés, especialmente por parte de nuevas marcas que encuentran en Argentina un espacio para crecer. La llegada de unidades que no pagan impuesto aduanero y el ingreso de más de 50.000 vehículos electrificados en 2025 prometen ampliar aún más la oferta disponible.