Ayuda escolar anual de ANSES: cuánto se cobra en marzo y qué trámite es obligatorio para no perder el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos de marzo de 2026, y con él, la acreditación de la Ayuda escolar anual. Este refuerzo económico, fundamental para las familias argentinas en el inicio del ciclo lectivo, llega este año con montos actualizados por movilidad y un control estricto sobre la presentación del certificado de escolaridad.

Ante la escalada de costos en útiles y uniformes, este pago único se convierte en el alivio más esperado por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados). Sin embargo, muchos beneficiarios desconocen que el cobro automático no los exime de la responsabilidad de acreditar la regularidad del alumno.

Monto confirmado y quiénes lo reciben este mes

Para este periodo lectivo, el Gobierno Nacional ha dispuesto que el valor de la Ayuda escolar se ajuste según la fórmula de movilidad vigente, lo que garantiza que el poder adquisitivo no quede tan rezagado frente a la inflación escolar. El pago se deposita de manera directa en la cuenta donde el titular percibe sus asignaciones habituales.

Es importante destacar que el beneficio alcanza a menores de entre 45 días y 17 años inclusive que asistan a establecimientos educativos oficiales. En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad y el monto suele tener un diferencial o requisitos específicos de acreditación que deben consultarse en la web oficial.

A continuación, se detallan los grupos que acceden al cobro de forma prioritaria en marzo:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).

(SUAF). Monotributistas con hijos en edad escolar.

Jubilados y pensionados que perciban asignaciones por hijos a cargo.

Cómo queda el esquema de cobro y requisitos actuales

Para garantizar el acceso al beneficio, ANSES verifica el cumplimiento de ciertos estándares de ingresos del grupo familiar. Aunque el pago es masivo en marzo para quienes presentaron el certificado el año anterior, existen topes máximos de ingresos para los trabajadores formales que determinan quiénes califican para este subsidio.

Categoría de beneficiario Requisito de edad Condición académica Hijos de titulares AUH / SUAF 45 días a 17 años Asistir a escuelas de enseñanza oficial Hijos con discapacidad Sin límite de edad Tener vigente la Autorización para el cobro de Asignaciones por Discapacidad Estudiantes de Nivel Inicial Desde los 45 días Estar inscriptos en jardines maternales o salas de 3, 4 y 5 años

El Certificado de escolaridad: el paso que define tu cobro

El error más común es creer que, una vez recibido el dinero en la cuenta, el trámite ha finalizado. La normativa de ANSES establece que la presentación del certificado escolar es obligatoria para todos los beneficiarios. Si cobraste de forma automática en marzo, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para cargar el formulario PS 2.68 en la plataforma Mi ANSES.

Si el sistema no detecta la carga del certificado debidamente firmado por la institución educativa, el organismo queda facultado para descontar el monto otorgado de futuras liquidaciones de la asignación. Es una medida de control para asegurar que el fondo se destine efectivamente a la permanencia del niño o adolescente en el sistema educativo.

Para realizar el trámite de forma correcta, seguí estos pasos esenciales:

Ingresá a la sección Hijos > Presentar Certificado Escolar en la app o web de ANSES.

en la app o web de ANSES. Generá el formulario, imprimilo y llevalo a la escuela para que sea firmado y sellado por las autoridades .

. Subí una foto nítida del formulario completo a través de la misma plataforma para finalizar la acreditación.

Qué hacer si no cobraste la Ayuda escolar de forma automática

Existen casos donde el sistema no liquida el pago de manera automática en la primera tanda de marzo. Esto sucede generalmente cuando no hay registros del certificado del año anterior o si hubo cambios en la situación laboral de los padres. En estas situaciones, el pago se activará recién 60 días después de que el titular cargue el certificado de forma manual.

Es fundamental mantener los datos de contacto y el vínculo familiar actualizados en la base de datos de la seguridad social. Podés verificar si tu liquidación está aprobada consultando el cronograma de pagos según la terminación de tu DNI en el sitio oficial de ANSES.

Recordá que la Ayuda escolar es un derecho que busca igualar oportunidades en el acceso a la educación. Asegurate de completar la carga digital antes de mitad de año para evitar cualquier inconveniente administrativo o suspensiones en el cobro de tu asignación mensual.