Ayuda Escolar ANSES 2026: quiénes la cobran, cuánto pagan y cómo presentar el Certificado Escolar para no perderla

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, la Ayuda Escolar Anual vuelve a estar entre las búsquedas más fuertes porque puede marcar una diferencia real a la hora de comprar útiles, guardapolvo, mochila, calzado y otros gastos de escuela. En 2026, el punto clave es el mismo de todos los años: la plata se paga si la escolaridad está acreditada y, si falta el trámite, el cobro puede demorarse o directamente no liquidarse hasta que presentes el certificado.

Qué es la Ayuda Escolar Anual y para qué sirve

La Ayuda Escolar Anual es un pago una vez por año que se abona por cada hijo en edad escolar a quienes cobran:

Asignación Universal por Hijo (AUH) , o

, o Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

El objetivo es acompañar económicamente a las familias al comienzo del ciclo lectivo. Se paga a uno de los progenitores (o al adulto responsable) por cada hijo que cumpla las condiciones.

Cuánto se cobra por Ayuda Escolar ANSES en 2026

Al día de hoy, la referencia más mencionada para la Ayuda Escolar es de $85.000 por hijo. En paralelo, ANSES suele hacer una liquidación masiva entre febrero y marzo, y el monto puede tener actualizaciones antes de ese pago masivo.

Importante: si tu hijo tiene discapacidad, el beneficio no tiene límite de edad y puede requerir autorización vigente en ANSES para la asignación por discapacidad.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026

En términos generales, pueden cobrarla quienes ya cobran AUH o SUAF y tienen hijos en edad escolar con asistencia acreditada.

Situación del hijo Edad / condición Qué debe cumplir Hijo en escolaridad común Desde 45 días hasta 17 años inclusive Asistir a establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario) Hijo con discapacidad Sin límite de edad Asistir a enseñanza oficial o especial, o recibir apoyo/rehabilitación (según corresponda) y tener requisitos vigentes en ANSES para discapacidad

La condición que define si te la pagan: presentar el Certificado Escolar

ANSES exige presentar el Certificado Escolar todos los años. Si está cargado y aprobado, el pago suele salir automático cuando se hace la liquidación masiva. Si no, no se pierde el derecho, pero el cobro queda sujeto a que completes la presentación y se apruebe.

Además, existe un plazo amplio: en general, tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de cada año para generar y cargar el certificado completo.

Cómo presentar la Ayuda Escolar 2026 paso a paso (Mi ANSES)

El trámite se puede hacer desde el celular o una computadora y es por cada hijo. Hacé esto:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrá a Hijos y elegí Presentar un Certificado Escolar. Seleccioná Generar Certificado para cada hijo y completá los datos. Imprimilo (o descargalo) y llevalo a la escuela (o institución correspondiente) para que lo completen y lo firmen. Sacale una foto nítida al formulario completo y firmado. Volvé a Mi ANSES, elegí Subir Certificado y cargá la imagen.

Tip que evita rechazos: que la foto se vea completa, con buena luz, sin recortes, y que el formulario esté sin tachaduras.

Qué formulario se usa: PS 2.68 (Acreditación de Escolaridad)

El certificado escolar que se presenta es el Formulario PS 2.68, que sirve para acreditar:

Escolaridad (inicial, primaria, secundaria)

(inicial, primaria, secundaria) Formación/Superior (cuando corresponda)

(cuando corresponda) Escolaridad diferencial (cuando corresponda)

(cuando corresponda) Especial (rehabilitación, maestro particular, talleres protegidos, formación laboral, etc.)

En el caso de escolaridad especial/diferencial, si el hijo es mayor de 18 años, por lo general se requiere tener autorización por discapacidad vigente para que el trámite quede correctamente vinculado.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026

Lo habitual es que ANSES realice el pago principal en una liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo. Sin embargo, pueden existir casos en los que el pago se acredite antes (por ejemplo, si el certificado ya estaba presentado y validado con anticipación) o más tarde si el trámite se completa después.

Si presentás el certificado y no te aparece el pago de inmediato, lo más importante es verificar que figure como cargado y luego aprobado en Mi ANSES. Si hay observaciones, suele ser por imagen ilegible, datos incompletos o falta de firma/sello.

Cómo saber si te corresponde y si ya está liquidada

Revisá en Mi ANSES si tu hijo figura con Certificado Escolar presentado.

si tu hijo figura con presentado. Consultá tus liquidaciones o pagos del mes (donde aparece el concepto de Ayuda Escolar si ya fue incluido).

o pagos del mes (donde aparece el concepto de Ayuda Escolar si ya fue incluido). Si cobrás SUAF, controlá que los datos de grupo familiar y escolaridad estén correctos.

Errores comunes por los que no se paga (y cómo resolverlos)

El certificado no fue cargado: generá el PS 2.68 y subilo con foto clara y completa.

generá el PS 2.68 y subilo con foto clara y completa. Foto borrosa o recortada: repetí la carga con una imagen nítida.

repetí la carga con una imagen nítida. Falta firma/sello de la institución: pedí que lo completen correctamente y volvé a subirlo.

de la institución: pedí que lo completen correctamente y volvé a subirlo. Datos del menor o del vínculo desactualizados: revisá y actualizá vínculos familiares si corresponde.

revisá y actualizá vínculos familiares si corresponde. Discapacidad sin autorización vigente: verificá la situación de la asignación por discapacidad en ANSES.

Preguntas que se repiten en Argentina sobre la Ayuda Escolar

¿La Ayuda Escolar se cobra por cada hijo?

Sí. El pago es por cada hijo que cumpla requisitos y tenga escolaridad acreditada.

¿Se cobra si el chico va a escuela privada?

Sí, siempre que el establecimiento esté incorporado a la enseñanza oficial y el certificado esté correctamente firmado.

¿Se puede cobrar si hay maestro particular o rehabilitación?

En casos que correspondan (por ejemplo, discapacidad), el PS 2.68 contempla alternativas como rehabilitación o maestro particular, entre otras.

¿Qué pasa si no presento el certificado a tiempo?

El pago puede no liquidarse hasta que regularices la presentación. En general, el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre del año.