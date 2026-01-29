Ayuda Escolar 2026: ¿Cuánto se cobra, cuándo se recibe y quiénes pueden acceder?

La Ayuda Escolar Anual es una asistencia económica que otorga la ANSES cada año para ayudar con los gastos del ciclo lectivo. En 2026, el organismo ha actualizado los requisitos, el monto por hijo y la fecha de cobro, información clave para millones de familias argentinas.

Este beneficio está enfocado principalmente en los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), buscando aliviar los costos de útiles, uniformes y materiales escolares que se generan al inicio de clases.

¿Cuál es el monto de la Ayuda Escolar en 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por ANSES, el monto de la Ayuda Escolar 2026 será de $ 85.000 por cada hijo. Este pago es único y anual, acreditándose una sola vez por cada niño, niña o adolescente que asista a la escuela.

Dicha cifra se encuentra actualizada y es parte del refuerzo económico previsto para el inicio del ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar 2026?

La ANSES ha confirmado que el pago de la Ayuda Escolar se realizará en marzo de 2026, coincidiendo con el calendario habitual de asignaciones.

Para garantizar el cobro en tiempo y forma, las familias deben presentar el Certificado Escolar correspondiente antes del inicio de las liquidaciones.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual?

La Ayuda Escolar está destinada a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos en edad escolar. Los requisitos son distintos según si el menor tiene o no discapacidad:

Sin discapacidad: niños y adolescentes de entre 45 días y 18 años que asistan a nivel inicial, primario o secundario en instituciones educativas oficiales.

Con discapacidad: no hay límite de edad y se acepta la asistencia a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios educativos avalados por ANSES.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Para acceder a la Ayuda Escolar Anual es necesario cumplir con dos condiciones fundamentales:

El hijo o hija debe asistir a un establecimiento educativo reconocido.

Es imprescindible presentar cada año el Certificado Escolar correspondiente.

Sin este trámite, el pago no se acreditará, aunque se cumplan los demás requisitos.

¿Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES?

La presentación del Certificado Escolar se realiza online a través de Mi ANSES y puede completarse hasta el 31 de diciembre. El procedimiento es el siguiente:

Acceder a Mi ANSES con CUIL y clave de la seguridad social.

Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Presentar un Certificado Escolar”.

Generar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela, maestro particular o centro de rehabilitación para que lo completen y firmen.

Regresar a Mi ANSES, elegir “Subir Certificado” y cargar una foto del formulario completo y firmado.

Una vez validado el trámite, el beneficio queda habilitado para su pago.