Axel Kicillof tras el triunfo: “Elección histórica y victoria aplastante”

Desde la Plaza San Martín, frente al Teatro Argentino recuperado, Axel Kicillof celebró el contundente triunfo de la alianza peronista “Fuerza Patria” en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. “Fue una elección históricamente más pacífica y limpia, transparente, sin una denuncia. Fue una elección histórica y victoria aplastante”, aseguró con énfasis.

El gobernador bonaerense destacó que su fuerza le logró sacar cerca de 15 puntos de diferencia a La Libertad Avanza, y agradeció especialmente a Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa por haber integrado una lista unificada.

Para Kicillof, ese momento fue también una “fiesta popular”, lejos del clima tenso que enmarca otros comicios: “Esto no es un búnker, es una fiesta popular”.

Al reflexionar sobre el contexto político, sostuvo que el voto envió un mensaje claro al presidente Milei: “Las urnas le dijeron … que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados… que no se le puede abandonar a las personas con discapacidad… que gritaron que no se puede desfinanciar la salud, la educación, la ciencia y la cultura en Argentina”.

Kicillof subrayó además que el triunfo no debe interpretarse con soberbia. “Lo peor que podemos hacer es tomar este triunfo con soberbia. Ganamos gobernando la Provincia y los municipios a favor del pueblo… llegamos recorriendo, acompañando y escuchando… sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio que quieren poner de moda hoy”.

En un mensaje con mirada federal, consideró este triunfo “un triunfo de los bonaerenses para todo el país, un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”. Y convocó al gobierno nacional a ocuparse de los más vulnerables: “Los que están desestabilizando la economía no están en este escenario, están en el Gobierno Nacional. Ocúpense de nuestro pueblo, y les va a ir mejor”.

Finalmente, concluyó con un mensaje esperanzador y de inicio de una nueva etapa: “Hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”.