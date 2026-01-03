Axel Kicillof condenó la captura de Nicolás Maduro

Eric Olivera
Hoy, en horas del mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su “condena” a la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, la cual calificó como “una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”.

Declaraciones a través de redes sociales

A través de sus redes sociales, Kicillof hizo pública su postura. “La Provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela”, afirmó. Agregó que este hecho “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente”.

El gobernador continuó su discurso señalando que estas acciones “vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”.

Tradición argentina en el diálogo internacional

Kicillof recordó que “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales”.

Finalmente, el gobernador concluyó su declaración afirmando que “los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”.

Más leídas