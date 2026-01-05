Austeridad en Dolores: El intendente García y su gabinete se bajaron el sueldo

Francisco Díaz
garcia dolores

En el marco de un contexto económico complejo, el intendente del distrito de Dolores, Juan Pablo García, resolvió reducir su salario y el de la planta de funcionarios municipales, como parte de una política de austeridad y ordenamiento de las finanzas públicas.

La decisión fue comunicada por el propio jefe comunal a través de sus redes sociales, donde sostuvo que “quienes tenemos responsabilidades públicas debemos actuar con austeridad”, y remarcó la necesidad de dar el ejemplo desde la conducción del gobierno local.

Según detalló García, la medida cuenta con la aprobación del Concejo Deliberante y no alcanza a los trabajadores municipales, cuyos ingresos se mantienen sin modificaciones. En ese sentido, explicó que el recorte se aplica exclusivamente sobre los cargos políticos.

El intendente señaló que esta decisión forma parte de una estrategia de cuidado y ordenamiento de las finanzas del Municipio, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad en el tiempo y continuar brindando respuestas a los vecinos de Dolores.

Finalmente, García subrayó que el ajuste sobre los funcionarios permite preservar los servicios esenciales y proteger el salario de los empleados municipales, evitando trasladar el impacto de la situación económica a quienes cumplen tareas operativas dentro del Estado local.

