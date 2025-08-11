Aumento y bono para jubilados en agosto: ¿cómo y cuándo se cobrarán?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia su cronograma de pagos para jubilados y pensionados en agosto de 2025, incluyendo un aumento del 1,6% en los haberes. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que se implementa para mitigar la inflación oficial y mejorar la situación económica de los beneficiarios.
Detalles sobre el aumento en jubilaciones y pensiones
El ajuste en los haberes garantizará que la jubilación mínima alcance los $314.243,51, mientras que la jubilación máxima podrá llegar a $2.114.561,35. Además, el organismo mantiene el bono de $70.000 para quienes reciben la jubilación mínima, una medida destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo entre los ingresos más bajos.
A pesar de la aprobación reciente en el Congreso, el Ejecutivo ha decidido vetar el aumento a $110.000, alegando razones de equilibrio fiscal, lo que ha generado opiniones divididas entre los sectores afectados.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados
El cronograma establecido por ANSES para el mes de agosto es el siguiente:
Jubilados con haberes mínimos:
- 11 de agosto: DNI terminados en 1
- 12 de agosto: DNI terminados en 2
- 13 de agosto: DNI terminados en 3
- 14 de agosto: DNI terminados en 4
- 15 de agosto: DNI terminados en 5
- 18 de agosto: DNI terminados en 6
- 19 de agosto: DNI terminados en 7
- 20 de agosto: DNI terminados en 8
- 21 de agosto: DNI terminados en 9
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto.
Asignaciones por AUE y AUH:
- DNI terminados en 1: 11 de agosto.
- DNI terminados en 2: 12 de agosto.
- DNI terminados en 3: 13 de agosto.
- DNI terminados en 4: 14 de agosto.
- DNI terminados en 5: 18 de agosto.
- DNI terminados en 6: 19 de agosto.
- DNI terminados en 7: 20 de agosto.
- DNI terminados en 8: 21 de agosto.
- DNI terminados en 9: 22 de agosto.
Relevante información sobre asignaciones familiares
Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán a todas las terminaciones de documento entre el 10 de julio y el 11 de agosto, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, correspondiente a las terminaciones de documento en el mismo período.
Este cronograma representa un esfuerzo del Estado por atender las necesidades de los jubilados y pensionados, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo un tema central para la población.