Aumento y bono para jubilados en agosto: ¿cómo y cuándo se cobrarán?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia su cronograma de pagos para jubilados y pensionados en agosto de 2025, incluyendo un aumento del 1,6% en los haberes. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que se implementa para mitigar la inflación oficial y mejorar la situación económica de los beneficiarios.

Detalles sobre el aumento en jubilaciones y pensiones

El ajuste en los haberes garantizará que la jubilación mínima alcance los $314.243,51, mientras que la jubilación máxima podrá llegar a $2.114.561,35. Además, el organismo mantiene el bono de $70.000 para quienes reciben la jubilación mínima, una medida destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo entre los ingresos más bajos.

A pesar de la aprobación reciente en el Congreso, el Ejecutivo ha decidido vetar el aumento a $110.000, alegando razones de equilibrio fiscal, lo que ha generado opiniones divididas entre los sectores afectados.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados

El cronograma establecido por ANSES para el mes de agosto es el siguiente:

Jubilados con haberes mínimos:

11 de agosto: DNI terminados en 1

12 de agosto: DNI terminados en 2

13 de agosto: DNI terminados en 3

14 de agosto: DNI terminados en 4

15 de agosto: DNI terminados en 5

18 de agosto: DNI terminados en 6

19 de agosto: DNI terminados en 7

20 de agosto: DNI terminados en 8

21 de agosto: DNI terminados en 9

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto.

Asignaciones por AUE y AUH:

DNI terminados en 1: 11 de agosto.

DNI terminados en 2: 12 de agosto.

DNI terminados en 3: 13 de agosto.

DNI terminados en 4: 14 de agosto.

DNI terminados en 5: 18 de agosto.

DNI terminados en 6: 19 de agosto.

DNI terminados en 7: 20 de agosto.

DNI terminados en 8: 21 de agosto.

DNI terminados en 9: 22 de agosto.

Relevante información sobre asignaciones familiares

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento se abonarán a todas las terminaciones de documento entre el 10 de julio y el 11 de agosto, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, correspondiente a las terminaciones de documento en el mismo período.

Este cronograma representa un esfuerzo del Estado por atender las necesidades de los jubilados y pensionados, en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo un tema central para la población.