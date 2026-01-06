Aumento y bono extra para trabajadoras de casas particulares: cuánto cobrarán en enero 2026

Las trabajadoras y trabajadores de casas particulares en Argentina recibirán en enero de 2026 un nuevo esquema salarial tras la actualización de la escala de sueldos aprobada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Este aumento abarca todas las categorías del sector y se implementará según la modalidad de trabajo (con o sin retiro), la cantidad de horas semanales y las funciones desempeñadas.

La actualización salarial se suma a otros ingresos que el sector ya había percibido a finales de 2025, tales como el aguinaldo correspondiente al segundo semestre, abonado en diciembre, la suma fija extraordinaria acordada en la última paritaria y los incrementos salariales del último mes del año.

Empleadas domésticas: adicionales y beneficios

El régimen salarial de las trabajadoras de casas particulares incluye diversos componentes que seguirán vigentes en enero de 2026. Aparte del salario básico actualizado, se mantendrán adicionales y beneficios que impactan directamente en el ingreso mensual final.

Un aspecto central es que, cuando una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, el empleador deberá liquidar el salario según la función de mayor jerarquía, sin importar el tiempo que demande cada actividad.

Además, se mantiene el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario mensual por cada año trabajado, beneficio que fue incorporado en septiembre de 2021 y se calcula desde septiembre de 2020, sin carácter retroactivo.

Las trabajadoras en zonas consideradas desfavorables también recibirán un adicional del 30% sobre el salario mínimo establecido por la escala nacional. Este bono sigue vigente en enero de 2026 y aplicará a quienes trabajen en:

La Pampa

Río Negro

Chubut

Neuquén

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires)

Este adicional busca compensar el mayor costo de vida y las condiciones climáticas de estas regiones.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en enero de 2026

Supervisores

Con retiro

$3.895,56 por hora

$485.961,09 por mes

Sin retiro

$4.254,05 por hora

$539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas

(Incluye cocina, tareas especializadas y oficios particulares)

Con retiro

$3.696,15 por hora

$452.478,51 por mes

Sin retiro

$4.039,45 por hora

$502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora

$441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas

(Adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedades)

Con retiro

$3.494,25 por hora

$441.806,54 por mes

Sin retiro

$3.894,43 por hora

$490.745,56 por mes

Personal para tareas generales

(Limpieza, cocina, mantenimiento y tareas del hogar)

Con retiro

$3.250,10 por hora

$398.722,14 por mes

Sin retiro

$3.494,25 por hora

$441.806,54 por mes

Bono extra no remunerativo: de cuánto es y quiénes lo cobran

Junto al salario mensual, continúa vigente un bono extraordinario no remunerativo, acordado en la última paritaria del sector. La suma varía según la carga horaria semanal:

Más de 16 horas semanales: $14.000

$14.000 Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

$9.000 mensuales Menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

Este bono se suma al sueldo básico y no se incluye en el cálculo de aportes ni contribuciones, pero representa un alivio adicional para los ingresos del sector.

La nueva escala vigente a partir de enero de 2026 establece el piso salarial obligatorio para todo el país y constituye una referencia clave tanto para empleadores como para trabajadores del sector.