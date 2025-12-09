El Gobierno definió el aumento del salario mínimo: ¿qué cambios habrá en los próximos 10 meses?

El Gobierno nacional confirmó un incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que se implementará de forma escalonada en los próximos diez meses. La medida fue oficializada a través de la Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial, tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario.

Aumento escalonado del salario mínimo

La decisión del Poder Ejecutivo se produjo luego del fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empleadores. Desde la Secretaría de Trabajo indicaron que la medida busca garantizar la actualización de los valores mínimos del mercado laboral, ante la ausencia de consenso en la reunión del 26 de noviembre.

El esquema establece diez aumentos consecutivos del SMVM. Desde noviembre de 2025, el salario mínimo será de $328.400 para trabajadores mensualizados de jornada completa, lo que equivale a un valor horario inicial de $1.642. Esta resolución aplica para empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, la administración pública nacional y organismos estatales que actúan como empleadores.

Además, se contempla montos proporcionales para jornadas reducidas o modalidades especiales.

Escala de aumentos mensuales del SMVM:

Noviembre 2025: $328.400

$328.400 Diciembre 2025: $334.800

$334.800 Enero 2026: $341.000

$341.000 Febrero 2026: $346.800

$346.800 Marzo 2026: $352.400

$352.400 Abril 2026: $357.800

$357.800 Mayo 2026: $363.000

$363.000 Junio 2026: $367.800

$367.800 Julio 2026: $372.400

$372.400 Agosto 2026: $376.600

Escala de incrementos del valor hora:

Noviembre: $1.642

$1.642 Diciembre: $1.674

$1.674 Enero: $1.705

$1.705 Febrero: $1.734

$1.734 Marzo: $1.762

$1.762 Abril: $1.789

$1.789 Mayo: $1.815

$1.815 Junio: $1.839

$1.839 Julio: $1.862

$1.862 Agosto: $1.883

Estos datos provienen directamente de la resolución oficial y se han presentado de manera rigurosa, respetando la información divulgada.

Cambios en la prestación por desempleo

La Resolución 9/2025 también modifica la prestación por desempleo, que ahora se calculará sobre la base del 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya recibido en los últimos seis meses de actividad.

El beneficio tendrá un monto mínimo equivalente al 50% del SMVM vigente y un tope del 100%, garantizando su actualización automática con cada aumento del salario mínimo.

Puntos clave del nuevo esquema:

La resolución ya está en vigencia automática .

. La Secretaría de Trabajo debe registrar y comunicar formalmente la medida.

Los empleadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y regímenes especiales deberán aplicar los valores sin excepciones.

Con esta resolución, el Gobierno busca poner fin a un proceso de tensión entre las partes y establece un marco de incrementos hasta agosto de 2026.