El Gobierno definió el aumento del salario mínimo: ¿qué cambios habrá en los próximos 10 meses?

Ignacio Hernández
aumento sueldo paritarias

El Gobierno nacional confirmó un incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que se implementará de forma escalonada en los próximos diez meses. La medida fue oficializada a través de la Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial, tras la falta de acuerdo en el Consejo del Salario.

Aumento escalonado del salario mínimo

estatales bonaerenses cobro pago

La decisión del Poder Ejecutivo se produjo luego del fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empleadores. Desde la Secretaría de Trabajo indicaron que la medida busca garantizar la actualización de los valores mínimos del mercado laboral, ante la ausencia de consenso en la reunión del 26 de noviembre.

Infinito Water Park: precios, entradas y ubicación del parque acuático más grande de Argentina
Mirá también:

Infinito Water Park: precios, entradas y ubicación del parque acuático más grande de Argentina

El esquema establece diez aumentos consecutivos del SMVM. Desde noviembre de 2025, el salario mínimo será de $328.400 para trabajadores mensualizados de jornada completa, lo que equivale a un valor horario inicial de $1.642. Esta resolución aplica para empleados bajo la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, la administración pública nacional y organismos estatales que actúan como empleadores.

Además, se contempla montos proporcionales para jornadas reducidas o modalidades especiales.

Escala de aumentos mensuales del SMVM:

  • Noviembre 2025: $328.400
  • Diciembre 2025: $334.800
  • Enero 2026: $341.000
  • Febrero 2026: $346.800
  • Marzo 2026: $352.400
  • Abril 2026: $357.800
  • Mayo 2026: $363.000
  • Junio 2026: $367.800
  • Julio 2026: $372.400
  • Agosto 2026: $376.600

Escala de incrementos del valor hora:

  • Noviembre: $1.642
  • Diciembre: $1.674
  • Enero: $1.705
  • Febrero: $1.734
  • Marzo: $1.762
  • Abril: $1.789
  • Mayo: $1.815
  • Junio: $1.839
  • Julio: $1.862
  • Agosto: $1.883

Estos datos provienen directamente de la resolución oficial y se han presentado de manera rigurosa, respetando la información divulgada.

Cambios en la prestación por desempleo

La Resolución 9/2025 también modifica la prestación por desempleo, que ahora se calculará sobre la base del 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya recibido en los últimos seis meses de actividad.

El beneficio tendrá un monto mínimo equivalente al 50% del SMVM vigente y un tope del 100%, garantizando su actualización automática con cada aumento del salario mínimo.

Puntos clave del nuevo esquema:

  • La resolución ya está en vigencia automática.
  • La Secretaría de Trabajo debe registrar y comunicar formalmente la medida.
  • Los empleadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo y regímenes especiales deberán aplicar los valores sin excepciones.

Con esta resolución, el Gobierno busca poner fin a un proceso de tensión entre las partes y establece un marco de incrementos hasta agosto de 2026.

Córdoba se prepara para inaugurar “Infinito Water Park”, el parque acuático más grande de Argentina
Mirá también:

Córdoba se prepara para inaugurar “Infinito Water Park”, el parque acuático más grande de Argentina
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cuenta dni mesumo Banco Provincia
Mesumo Banco Provincia: Cómo Canjear tus Puntos por Descuentos de hasta 40% para las Fiestas
Provincia
deposito plazo fijo tasas
Plazo Fijo en diciembre 2025: qué banco paga la mejor tasa y cuánto ganás con el aguinaldo
Sociedad
Hoy se arma el arbolito de Navidad ¿Por qué?
Nacionales
WUVU436MWNHI7JJ5BFGDFCI2BQ
Devastación en Carlos Casares: voladuras de techos y caos tras un fuerte temporal
Provincia
lunes 8 armado arbol
Lunes feriado con alivio térmico para armar el arbolito: ¿cómo sigue el tiempo?
Provincia
reforma laboral 2026
Reforma Laboral en Argentina: Qué cambia en diciembre 2025 y cómo te afecta
Sociedad
El Hospital Garrahan incorpora un acelerador lineal que transforma el tratamiento del cáncer infantil
El Hospital Garrahan incorpora un acelerador lineal que transforma el tratamiento del cáncer infantil
Nacionales

Más leídas