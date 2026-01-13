Aumento de la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta y qué cambia en 2026

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Martín Marinucci, oficializó un nuevo esquema tarifario para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que entra en vigencia este 16 de enero de 2026. El incremento, que ronda el 21,8% respecto a los valores de julio del año pasado, responde a un ajuste automático vinculado a las paritarias del sector automotor.

Según la normativa vigente, la tarifa básica del trámite debe equivaler al 7% del salario básico de un operario categoría 1 del convenio colectivo de SMATA–CAVEA. Con la reciente actualización de estos haberes, el costo de circular legalmente por las rutas bonaerenses sufrirá un impacto directo en el bolsillo de los conductores.

Nuevas tarifas de la VTV en Buenos Aires para 2026

A partir de la segunda quincena de enero, los valores para realizar el control mecánico obligatorio son los siguientes:

Vehículos livianos (hasta 2.500 kg): $97.057,65 (Tarifa básica de referencia).

$97.057,65 (Tarifa básica de referencia). Motos: $38.801,03.

$38.801,03. Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64.

$174.604,64. Remolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $58.201,54.

$58.201,54. Remolques y acoplados (más de 2.500 kg): $87.302,33.

Es importante recordar que estos precios ya incluyen el IVA y son uniformes en todas las plantas verificadoras autorizadas del territorio provincial.

Quiénes están exentos y quiénes reciben descuentos

A pesar del aumento, se mantienen ciertos beneficios para sectores específicos de la población:

Personas con Discapacidad (CUD): La verificación es gratuita para vehículos registrados a nombre de personas con discapacidad, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad vigente y la exención del pago de patentes en ARBA. El beneficio aplica a una sola unidad por año.

La verificación es gratuita para vehículos registrados a nombre de personas con discapacidad, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad vigente y la exención del pago de patentes en ARBA. El beneficio aplica a una sola unidad por año. Jubilados y pensionados: Aquellos que perciban haberes inferiores a dos salarios mínimos pueden acceder a un descuento del 50% en el costo del trámite.

Aquellos que perciban haberes inferiores a dos salarios mínimos pueden acceder a un descuento del 50% en el costo del trámite. Vehículos nuevos: Los autos particulares están exentos de realizar la VTV durante los primeros 24 meses desde su patentamiento. En el caso de las motos, el periodo de gracia es de un año.

Cronograma de vencimientos 2026 por número de patente

Para evitar las aglomeraciones estacionales de las vacaciones, se mantiene el sistema de turnos según la terminación del dominio. Los meses de diciembre y enero quedan liberados para aquellos que no realizaron el trámite en el mes que les correspondía.

Terminación de Patente Mes de Vencimiento Finalizadas en 2 Febrero Finalizadas en 3 Marzo Finalizadas en 4 Abril Finalizadas en 5 Mayo Finalizadas en 6 Junio Finalizadas en 7 Julio Finalizadas en 8 Agosto Finalizadas en 9 Septiembre Finalizadas en 0 Octubre Finalizadas en 1 Noviembre

Requisitos y multas por circular sin oblea

Para presentarse en la planta de verificación, el titular o tercero debe contar con:

DNI vigente.

Licencia de conducir acorde al vehículo.

Seguro obligatorio vigente.

Cédula verde o azul.

Constancia de reserva de turno.

Circular con la VTV vencida en la provincia de Buenos Aires es considerada una falta grave. Las multas se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor está atado al precio del litro de nafta de mayor octanaje de la sede central del Automóvil Club Argentino. Además de la sanción económica, las autoridades de tránsito pueden proceder a la retención de la licencia de conducir.