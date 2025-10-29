Aumento de la inflación: ¿Cómo impactará en los pagos de ANSES en noviembre?

La inflación de 2.1% registrada recientemente tiene importantes repercusiones para los beneficiarios de la ANSES, quienes verán un ajuste en sus haberes el próximo mes. Este ajuste, relevante para jubilados, pensionados y quienes reciben asignaciones sociales, marca un cambio en la tendencia de aumentos que venían siendo inferiores al 2% en los últimos meses.

¿Qué significa el nuevo aumento de la ANSES para los beneficiarios?

El incremento de 2.1% será aplicado de manera uniforme a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, quienes están ansiosos por conocer el impacto en sus ingresos. Además, este aumento pone fin a una serie de tres ajustes consecutivos que no lograron superar dicha barrera.

Se espera que, tras este aumento, los ajustes en los haberes mantengan una tendencia similar hasta fin de año. Los montos que se pagarán en noviembre para los beneficiarios de AUH y SUAF son los siguientes:

AUH: $119.691 por hijo

$119.691 por hijo AUH con discapacidad: $389.732 por hijo

$389.732 por hijo SUAF: $59.851

Modificaciones en el calendario de pagos: ¿Cómo afecta a los beneficiarios?

Noviembre no solo trae un nuevo aumento, sino también cambios significativos en el calendario de pagos de ANSES. A raíz del feriado por el Día de la Soberanía Nacional y la creación de un día no laborable adicional por el gobierno de Javier Milei, se han reprogramado las fechas de pago.

Las fechas de pago para AUH y SUAF en noviembre son las siguientes:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3.

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4.

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6.

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8.

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 9.

Aumento de la Inflación: ¿Qué expectativas hay para diciembre?

Dada la tendencia observada en los aumentos anteriores, se anticipa que futuros ajustes no superen la cifra del 2% hasta el cierre del año. De esta manera, los beneficiarios de ANSES se preparan para un panorama incierto en materia de ingresos, a medida que la inflación sigue afectando el poder adquisitivo.