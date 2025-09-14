Aumento de la AUH en octubre 2025: cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche

En octubre de 2025, las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán acreditado un nuevo monto en sus cuentas. Este beneficio, que llega a millones de hogares en todo el país, se ajusta mensualmente según la inflación publicada por el Indec y busca acompañar la pérdida de poder adquisitivo. Además de la AUH, se suman otros programas como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, lo que impacta directamente en el ingreso mensual de los hogares con hijos.

Nuevo monto de AUH en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en octubre un incremento del 1,87% en la AUH, calculado en función de la inflación de agosto.

Con esta actualización, el valor de la asignación por cada hijo menor de edad será de $117.240. Sin embargo, Anses retiene un 20% hasta que se acrediten los controles de salud y escolaridad con la Libreta AUH en 2026.

De esta manera:

Pago directo : $93.792 por hijo.

: $93.792 por hijo. Monto retenido: $23.448 por hijo.

Valores de AUH con la Tarjeta Alimentar en octubre

En octubre, las familias beneficiarias de la AUH seguirán percibiendo la Tarjeta Alimentar, subsidio alimentario que no se ajusta por movilidad previsional. El Ministerio de Capital Humano aún no informó cambios en este programa, por lo que los importes se mantienen en los niveles vigentes.

Los valores a cobrar según la cantidad de hijos serán:

1 hijo : $93.792 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.042

: $93.792 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = 2 hijos : $187.584 + $81.936 = $269.520

: $187.584 + $81.936 = 3 hijos : $281.376 + $108.062 = $389.438

: $281.376 + $108.062 = 4 hijos : $375.168 + $108.062 = $483.230

: $375.168 + $108.062 = 5 hijos : $468.960 + $108.062 = $577.022

: $468.960 + $108.062 = 6 hijos: $562.752 + $108.062 = $670.814

De acuerdo con el Decreto 421/2025, la Tarjeta Alimentar debe garantizar la cobertura del 95% de la canasta básica alimentaria. Según el Indec, en agosto la canasta básica alimentaria se ubicó en $168.454, lo que se lograría al sumar AUH y Tarjeta Alimentar.

Complemento leche del Plan de los Mil Días

Las familias con hijos de hasta 3 años que perciben AUH reciben además el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, un refuerzo específico destinado a la alimentación y nutrición.

En octubre, este subsidio se ajustará y pasará de $43.405 a $44.217.