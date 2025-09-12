Aumento de jubilaciones en octubre 2025: Lo que tenés que saber si sos jubilado o pensionado

Con la inflación estabilizándose por debajo del 2% en los últimos meses, los jubilados y pensionados en Argentina están atentos a cómo esto impacta sus ingresos. En un contexto donde el crecimiento del PBI y los salarios reales muestran signos de recuperación, entender los ajustes de octubre es clave para planificar tus gastos. Si querés estar al día y sacar el máximo provecho a lo que se viene, seguí leyendo para conocer los detalles más actualizados.

El aumento se calcula según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. ANSES aplica el porcentaje de manera automática, ajustando los haberes para seguir el ritmo de los precios.

¿Cuánto suben las jubilaciones y pensiones en octubre 2025?

Con base en los datos oficiales y proyecciones de ANSES, los nuevos montos desde septiembre son:

Jubilación mínima : De $320.277 a $326.298 , un aumento de $6.021.

: De $320.277 a , un aumento de $6.021. Jubilación mínima con bono : Si se confirma el bono de $70.000, el total sube a $396.298 .

: Si se confirma el bono de $70.000, el total sube a . Jubilación máxima : Pasa a $2.195.679 , con un extra de $40.517.

: Pasa a , con un extra de $40.517. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : Se fija en $261.039 , o $331.039 con bono.

: Se fija en , o con bono. Pensión por invalidez laboral : Queda en $228.409 , o $298.409 con bono.

: Queda en , o con bono. Asignación Universal por Hijo (AUH): Sube a $117.252 por hijo (80% mensual de $93.802), y $381.790 para hijos con discapacidad.

Estos valores son estimaciones basadas en la fórmula vigente, que podría ajustarse al publicar los montos finales.

Cómo se calcula y por qué importa ahora

La fórmula actual usa el IPC mensual del INDEC como único indicador, reemplazando sistemas previos con ajustes trimestrales. Con una inflación anual proyectada en 28-30%, los aumentos son pequeños pero evitan rezagos. En septiembre, el ajuste fue del 1,9%, y octubre sigue esa línea.

El bono de $70.000: quiénes lo reciben

El bono de $70.000, sujeto a confirmación, se destina a quienes cobran hasta la mínima. Desde marzo de 2024, su monto fijo pierde valor con la inflación, pero sigue siendo clave para gastos básicos. Ejemplos:

Haber mínimo ($326.298): bono completo de $70.000.

Haber de $350.000: bono parcial para llegar a $396.298.

Fechas de cobro: Cronograma oficial de pagos para octubre 2025

ANSES definió las fechas según terminación de DNI, según el informe oficial del Poder Ejecutivo:

Pensiones no contributivas:

DNI 0 y 1: 8 de octubre.

DNI 2 y 3: 8 de octubre.

DNI 4 y 5: 9 de octubre.

DNI 6 y 7: 9 de octubre.

DNI 8 y 9: 10 de octubre.

Jubilaciones y pensiones hasta la mínima:

DNI 0: 8 de octubre.

DNI 1: 9 de octubre.

DNI 2: 10 de octubre.

DNI 3: 13 de octubre.

DNI 4: 14 de octubre.

DNI 5: 15 de octubre.

DNI 6: 16 de octubre.

DNI 7: 17 de octubre.

DNI 8: 20 de octubre.

DNI 9: 21 de octubre.

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:

DNI 0 y 1: 22 de octubre.

DNI 2 y 3: 23 de octubre.

DNI 4 y 5: 24 de octubre.

DNI 6 y 7: 27 de octubre.

DNI 8 y 9: 28 de octubre.

Los pagos vencen el 10 de noviembre. Verificá en Mi ANSES por acreditaciones anticipadas.