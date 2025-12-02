Aumentan los casos de coqueluche en Argentina: alerta en Buenos Aires y el sur

El crecimiento sostenido de los casos de coqueluche en distintas provincias encendió las alarmas sanitarias y puso el foco en la vacunación, especialmente en bebés y embarazadas. Las autoridades nacionales advierten que la enfermedad volvió a mostrar un comportamiento ascendente y que su circulación se concentra en zonas puntuales del país.

Dónde se registran más casos y por qué preocupa

Según datos del Ministerio de Salud, 20 jurisdicciones notificaron casos de coqueluche en lo que va del año, con mayor presencia en las regiones Centro y Sur.

Los puntos más destacados del panorama epidemiológico incluyen:

Más de 5.100 casos sospechosos reportados entre las semanas 1 y 47 de 2025.

reportados entre las semanas 1 y 47 de 2025. 688 casos confirmados , lo que representa una incidencia de 1,45 por cada 100.000 habitantes .

, lo que representa una incidencia de . Siete fallecimientos , todos en menores de dos años.

, todos en menores de dos años. Un marcado incremento asociado a los brotes de Ushuaia y Río Grande , en Tierra del Fuego.

, en Tierra del Fuego. Crecimiento sostenido en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de los nuevos confirmados.

Del total de casos confirmados, 586 tuvieron confirmación de laboratorio y en 81,9% se identificó la bacteria Bordetella pertussis, responsable de la enfermedad.

Qué explica el crecimiento de la coqueluche

El Boletín Epidemiológico Nacional advierte que, tanto a nivel mundial como regional y nacional, se registra un descenso en las coberturas de vacunación, lo que genera una acumulación de personas susceptibles.

Las autoridades remarcan que:

Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la enfermedad.

para prevenir la enfermedad. La mayor parte de los casos graves aparece en lactantes no vacunados o con esquemas incompletos .

. La distribución es heterogénea: algunas provincias presentan buenos niveles de vacunación y otras muestran coberturas bajas o irregulares.

Cómo está la vacunación por provincias

El Ministerio de Salud destaca diferencias significativas en el país:

Provincias con mejores coberturas

Tierra del Fuego

La Pampa

Jujuy

Neuquén

Mendoza

San Juan

Estas jurisdicciones presentan buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos.

Provincias con coberturas intermedias o bajas

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Formosa

Santa Fe

Corrientes

Misiones

Los niveles más bajos se observan en los refuerzos de 5 y 11 años, y también se detectan variaciones en la vacunación de embarazadas.

Cómo es el esquema de vacunación contra la coqueluche en Argentina

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna con componente pertussis en los siguientes momentos:

2, 4 y 6 meses

15 a 18 meses

5 años

11 años (incorporada en 2009)

(incorporada en 2009) Embarazadas desde la semana 20 en cada embarazo (recomendación vigente desde 2013)

El objetivo principal es lograr el pasaje de anticuerpos de la madre al bebé, una protección clave para los primeros meses de vida.

Por qué la vigilancia epidemiológica es clave

La coqueluche mantiene un comportamiento cíclico, con picos cada 3 a 5 años. Por eso, el monitoreo permite:

Identificar aumentos inusuales.

Detectar poblaciones en riesgo.

Evitar brotes a través de estrategias rápidas de vacunación.

Las formas clínicas pueden variar desde leves hasta graves, especialmente en lactantes menores de seis meses, que son el grupo más vulnerable.

Síntomas más frecuentes y a quiénes afecta

La coqueluche puede presentarse de distintas formas según la edad:

En general, los síntomas iniciales pueden incluir:

Moqueo y congestión nasal

Tos leve , que luego se intensifica

, que luego se intensifica Fiebre baja

Ojos rojos y llorosos

Después de 1 o 2 semanas, la tos se vuelve más intensa por la acumulación de mucosidad, provocando:

Ataques de tos prolongados

Vómitos posteriores al esfuerzo

Enrojecimiento o coloración azulada del rostro

Fatiga intensa

En algunos casos, un sonido agudo o chillón al inhalar

En adolescentes y adultos, puede manifestarse simplemente como una tos seca persistente. En los bebés, incluso puede no haber tos, pero sí pausas respiratorias o dificultades severas para respirar.

Cuándo consultar al médico

Las señales que requieren atención médica urgente incluyen:

Tos intensa que provoca vómitos

Cambios de coloración en la piel

Dificultad para respirar

Pausas prolongadas en la respiración

Inhalaciones con sonido chillón

La atención temprana permite evitar complicaciones, especialmente en los grupos con mayor riesgo.