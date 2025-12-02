Aumentan los casos de coqueluche en Argentina: alerta en Buenos Aires y el sur

El crecimiento sostenido de los casos de coqueluche en distintas provincias encendió las alarmas sanitarias y puso el foco en la vacunación, especialmente en bebés y embarazadas. Las autoridades nacionales advierten que la enfermedad volvió a mostrar un comportamiento ascendente y que su circulación se concentra en zonas puntuales del país.
Dónde se registran más casos y por qué preocupa
Según datos del Ministerio de Salud, 20 jurisdicciones notificaron casos de coqueluche en lo que va del año, con mayor presencia en las regiones Centro y Sur.
Los puntos más destacados del panorama epidemiológico incluyen:
- Más de 5.100 casos sospechosos reportados entre las semanas 1 y 47 de 2025.
- 688 casos confirmados, lo que representa una incidencia de 1,45 por cada 100.000 habitantes.
- Siete fallecimientos, todos en menores de dos años.
- Un marcado incremento asociado a los brotes de Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego.
- Crecimiento sostenido en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de los nuevos confirmados.
Del total de casos confirmados, 586 tuvieron confirmación de laboratorio y en 81,9% se identificó la bacteria Bordetella pertussis, responsable de la enfermedad.
Qué explica el crecimiento de la coqueluche
El Boletín Epidemiológico Nacional advierte que, tanto a nivel mundial como regional y nacional, se registra un descenso en las coberturas de vacunación, lo que genera una acumulación de personas susceptibles.
Las autoridades remarcan que:
- Existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la enfermedad.
- La mayor parte de los casos graves aparece en lactantes no vacunados o con esquemas incompletos.
- La distribución es heterogénea: algunas provincias presentan buenos niveles de vacunación y otras muestran coberturas bajas o irregulares.
Cómo está la vacunación por provincias
El Ministerio de Salud destaca diferencias significativas en el país:
Provincias con mejores coberturas
- Tierra del Fuego
- La Pampa
- Jujuy
- Neuquén
- Mendoza
- San Juan
Estas jurisdicciones presentan buen inicio de esquemas y refuerzos sostenidos.
Provincias con coberturas intermedias o bajas
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires
- Formosa
- Santa Fe
- Corrientes
- Misiones
Los niveles más bajos se observan en los refuerzos de 5 y 11 años, y también se detectan variaciones en la vacunación de embarazadas.
Cómo es el esquema de vacunación contra la coqueluche en Argentina
El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna con componente pertussis en los siguientes momentos:
- 2, 4 y 6 meses
- 15 a 18 meses
- 5 años
- 11 años (incorporada en 2009)
- Embarazadas desde la semana 20 en cada embarazo (recomendación vigente desde 2013)
El objetivo principal es lograr el pasaje de anticuerpos de la madre al bebé, una protección clave para los primeros meses de vida.
Por qué la vigilancia epidemiológica es clave
La coqueluche mantiene un comportamiento cíclico, con picos cada 3 a 5 años. Por eso, el monitoreo permite:
- Identificar aumentos inusuales.
- Detectar poblaciones en riesgo.
- Evitar brotes a través de estrategias rápidas de vacunación.
Las formas clínicas pueden variar desde leves hasta graves, especialmente en lactantes menores de seis meses, que son el grupo más vulnerable.
Síntomas más frecuentes y a quiénes afecta
La coqueluche puede presentarse de distintas formas según la edad:
En general, los síntomas iniciales pueden incluir:
- Moqueo y congestión nasal
- Tos leve, que luego se intensifica
- Fiebre baja
- Ojos rojos y llorosos
Después de 1 o 2 semanas, la tos se vuelve más intensa por la acumulación de mucosidad, provocando:
- Ataques de tos prolongados
- Vómitos posteriores al esfuerzo
- Enrojecimiento o coloración azulada del rostro
- Fatiga intensa
- En algunos casos, un sonido agudo o chillón al inhalar
En adolescentes y adultos, puede manifestarse simplemente como una tos seca persistente. En los bebés, incluso puede no haber tos, pero sí pausas respiratorias o dificultades severas para respirar.
Cuándo consultar al médico
Las señales que requieren atención médica urgente incluyen:
- Tos intensa que provoca vómitos
- Cambios de coloración en la piel
- Dificultad para respirar
- Pausas prolongadas en la respiración
- Inhalaciones con sonido chillón
La atención temprana permite evitar complicaciones, especialmente en los grupos con mayor riesgo.