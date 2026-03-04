Aumentan las Infracciones de Tránsito en Provincia de Buenos Aires: Cuánto Cuestan las Multas desde Marzo 2026

El inicio del tercer mes de 2026 trae novedades económicas para los conductores que circulan por las rutas y calles bonaerenses. Tras la reciente disposición del gobierno provincial, se activó el nuevo cuadro tarifario para las sanciones de tránsito, un esquema punitivo vinculado directamente a la constante variación en el costo de los combustibles.

Actualización de la Unidad Fija por el Precio del Combustible

El mecanismo legal establecido en el territorio bonaerense determina que cada Unidad Fija (UF) equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje, estipulado por el Automóvil Club Argentino (ACA) con sede en La Plata. Durante el último ajuste oficializado, el valor de la UF ascendió a $1.896, marcando el piso inexcusable para el cálculo de todas las penalidades viales.

Este incremento tarifario automático significa que cualquier falta al volante ahora representa un golpe mucho mayor al bolsillo, dejando atrás los montos vigentes hasta finales de febrero. Las autoridades del Ministerio de Transporte confirmaron que este importe unitario regirá inamoviblemente para todas las actas labradas durante el bimestre en curso.

Tabla de Sanciones Frecuentes con la Nueva Escala Tarifaria

Para dimensionar el gasto real que implica cometer una imprudencia en la vía pública, resulta necesario repasar los rangos mínimos y máximos estipulados por la ley de tránsito provincial. A continuación, detallamos los costos actualizados de las transgresiones más comunes que registran a diario los agentes de control:

Tipo de Infracción Rango en Unidades Fijas (UF) Costo Mínimo (Marzo 2026) Costo Máximo (Marzo 2026) Exceso de velocidad 150 a 1000 UF $284.400 $1.896.000 Cruzar semáforo en rojo 300 a 1000 UF $568.800 $1.896.000 Conducir a contramano 300 a 1000 UF $568.800 $1.896.000 Falta de VTV vigente 300 a 1000 UF $568.800 $1.896.000 Giro a la izquierda prohibido 300 a 1000 UF $568.800 $1.896.000 Uso del celular al volante 100 a 200 UF $189.600 $379.200

La proliferación de radares fijos en rutas turísticas y accesos a grandes ciudades incrementó exponencialmente la detección de excesos de velocidad en el último año. Los dispositivos tecnológicos automáticos captan patentes durante las 24 horas del día, enviando la notificación de forma directa al domicilio electrónico o físico del infractor.

En el caso particular de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), circular con la oblea vencida se considera una falta tan grave como pasar un semáforo en rojo. Las patrullas camineras exigen el certificado en regla sin excepciones, y la carencia del mismo habilita la retención de la licencia y del rodado hasta regularizar la situación.

Tolerancia Cero al Alcohol y Castigos Severos por Evadir Controles

La provincia de Buenos Aires mantiene firme su postura de tolerancia cero frente al consumo de bebidas alcohólicas al mando de un vehículo. Manejar con cualquier graduación de alcohol en sangre conlleva penalidades económicas gravísimas, sumadas a la inhabilitación temporal para conducir y la obligación de asistir a cursos de reeducación vial.

Actualmente, un conductor alcoholizado enfrenta multas que parten desde los $568.800, dependiendo siempre de la cantidad de miligramos detectados y la posible reincidencia. Sin embargo, la sanción económica más severa recae sobre quienes deciden atrincherarse y negarse a realizar el test de alcoholemia en un operativo.

Aquellos automovilistas que rechacen soplar la pipeta o intenten evadir un control de tránsito deberán abonar multas que alcanzan las 1.200 Unidades Fijas. Al valor actual, este acto de rebeldía se traduce en una cifra máxima récord de $2.275.200 para el responsable del vehículo.

Descuidos Rutinarios que Cuestan Miles de Pesos

Más allá de las faltas consideradas de extrema gravedad, el día a día en el tráfico genera numerosas actas por simples descuidos de documentación o seguridad. Revisar la guantera y el estado general del auto antes de salir de casa evita desembolsos innecesarios que superan fácilmente los cien mil pesos.

Las autoridades de seguridad vial emitieron un recordatorio con los valores estipulados para las faltas de tránsito rutinarias vigentes desde este mes:

Falta de seguro obligatorio: Circular sin la póliza contratada amerita una sanción que va desde los $568.800 hasta casi dos millones de pesos .

Circular sin la póliza contratada amerita una sanción que va . Falta de comprobante de seguro: Si el vehículo está asegurado pero el conductor olvidó o no puede exhibir la credencial (física o digital), la multa por esta omisión oscila entre $94.800 y $189.600 .

Si el vehículo está asegurado pero el conductor olvidó o no puede exhibir la credencial (física o digital), . Ausencia de documentación esencial: No portar la cédula verde, azul o el registro de conducir implica un pago mínimo de 50 UF, es decir, $94.800 .

No portar la cédula verde, azul o el registro de conducir implica . Mal estacionamiento y retención: Dejar el auto bloqueando rampas, paradas de colectivo o no utilizar el cinturón de seguridad (o el casco obligatorio en motocicletas) cuesta exactamente entre $94.800 y $189.600.

Pasos para Verificar y Abonar Infracciones Radicadas en Territorio Bonaerense

Ante la mínima sospecha de haber cometido una falta o tras pasar por un radar excedido de velocidad, el Estado provincial ofrece plataformas digitales rápidas para regularizar la situación. Acceder de manera temprana a la información permite aprovechar beneficios exclusivos como el pago voluntario, una modalidad que reduce el monto total de la deuda a la mitad.

El procedimiento oficial para revisar el estado de deuda del dominio o mediante el número de documento del titular es completamente gratuito y se realiza en línea. Para ello, los automovilistas deben seguir unas simples instrucciones desde su teléfono móvil o computadora de escritorio:

Ingresar al portal web oficial de infracciones del Ministerio de Transporte bonaerense: infraccionesba.gba.gob.ar.

del Ministerio de Transporte bonaerense: infraccionesba.gba.gob.ar. Colocar el número de patente sin espacios o el DNI del conductor en el buscador central de la pantalla principal.

en el buscador central de la pantalla principal. Revisar minuciosamente el listado de causas abiertas , donde figurará el valor actualizado de la infracción en pesos, la fecha y el juzgado interviniente.

, donde figurará el valor actualizado de la infracción en pesos, la fecha y el juzgado interviniente. Generar el código de barras para pago presencial o abonar electrónicamente mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, o billeteras virtuales asociadas.

Mantener todos los papeles al día y respetar estrictamente la señalización vial resulta hoy la única forma de proteger la economía personal. En tiempos donde cada gasto cuenta, la prevención frente al volante evita las duras sanciones que imponen los nuevos importes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.