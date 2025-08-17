banner ad

AUH: ANSES confirmó las fechas de pago para septiembre y cómo afecta el nuevo aumento

Ana Salgueiro
auh anses cobro

Los beneficiarios de AUH recibirán sus pagos de ANSES en septiembre de 2025 de acuerdo con las siguientes fechas de cobro:

¿Cuándo se realizarán los pagos de AUH en septiembre?

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

¿Cuál es el monto asignado para AUH este mes?

Con el aumento del 1,90% anunciado por el INDEC, los beneficiarios de ANSES recibirán un total de $92.065,27 en sus próximos pagos. Este incremento refleja un crecimiento continuo en los últimos meses, aunque se mantiene por debajo del 2%.

Es importante destacar que este aumento se aplica también a jubilados, pensionados y otras asignaciones sociales; sin embargo, no se prevé ajuste para la Tarjeta Alimentar.

