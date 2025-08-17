AUH: ANSES confirmó las fechas de pago para septiembre y cómo afecta el nuevo aumento

Los beneficiarios de AUH recibirán sus pagos de ANSES en septiembre de 2025 de acuerdo con las siguientes fechas de cobro:

¿Cuándo se realizarán los pagos de AUH en septiembre?

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

¿Cuál es el monto asignado para AUH este mes?

Con el aumento del 1,90% anunciado por el INDEC, los beneficiarios de ANSES recibirán un total de $92.065,27 en sus próximos pagos. Este incremento refleja un crecimiento continuo en los últimos meses, aunque se mantiene por debajo del 2%.

Es importante destacar que este aumento se aplica también a jubilados, pensionados y otras asignaciones sociales; sin embargo, no se prevé ajuste para la Tarjeta Alimentar.