Atlético Mineiro vs. Flamengo: horario y cómo ver en vivo online

Atlético Mineiro y Flamengo protagonizarán este miércoles uno de los clásicos interestatales más picantes del fútbol brasileño en el Arena MRV de Belo Horizonte. Con el torneo entrando en su recta final, ambos equipos necesitan sumar de a tres para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Si te preguntás a qué hora juega Atlético Mineiro vs. Flamengo y dónde ver el partido en vivo desde Argentina, aquí tenés toda la información detallada.

A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Flamengo

El partido se disputará este miércoles 26 de noviembre de 2025. El horario de inicio está programado para las 21:30 horas (Argentina).

Horarios para otros países de la región

Brasil: 21:30 hs

21:30 hs Uruguay: 21:30 hs

21:30 hs Chile: 21:30 hs

21:30 hs Paraguay: 21:30 hs

21:30 hs Bolivia: 20:30 hs

20:30 hs Venezuela: 20:30 hs

20:30 hs Colombia: 19:30 hs

19:30 hs Perú: 19:30 hs

19:30 hs Ecuador: 19:30 hs

Dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs. Flamengo por TV y Online

En Argentina y el resto de Sudamérica, el encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN.

Cómo ver el partido online

Para quienes prefieran seguir el encuentro a través de dispositivos móviles, computadoras o tablets, la transmisión estará disponible en la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium o Estándar con deportes).

Probables formaciones de Atlético Mineiro y Flamengo

Con la presencia de varios futbolistas argentinos en ambos planteles, estas son las alineaciones que perfilan los entrenadores para el clásico:

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Bernard y Hulk. DT: Gabriel Milito.

Everson; Renzo Saravia, Rodrigo Battaglia, Junior Alonso, Guilherme Arana; Otávio, Fausto Vera, Gustavo Scarpa; Paulinho, Bernard y Hulk. Gabriel Milito. Flamengo: Agustín Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Nicolás De la Cruz, Gerson; Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique y Pedro. DT: Filipe Luís.

Datos del partido