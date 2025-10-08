¡Atención! Cierran los bancos por tres días en octubre

El mes de octubre en Argentina trae consigo un feriado clave que impactará de lleno en la actividad financiera. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó el cierre de todas las sucursales bancarias, lo que se traducirá en tres días consecutivos sin atención presencial ni operaciones en el mercado de cambios.

Acá te contamos la fecha exacta, el motivo y cómo podés seguir operando durante el fin de semana largo.

¿Cuándo y por qué cierran los bancos?

El feriado bancario que se aproxima es el del viernes 10 de octubre de 2025.

Día: Viernes 10 de octubre de 2025.

Motivo: Se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que originalmente cae el domingo 12 de octubre, pero fue trasladado al día viernes con fines turísticos, generando un fin de semana largo.

Esta pausa en la city se extenderá por tres días, ya que se suma a los días de descanso habituales:

Viernes 10 de octubre: Feriado Nacional trasladable (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

Feriado Nacional trasladable (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Sábado 11 de octubre: Fin de semana.

Fin de semana. Domingo 12 de octubre: Fin de semana.

La atención presencial en bancos y el mercado de cambios se reanudarán recién el lunes 13 de octubre.

¿Qué operaciones no vas a poder hacer en el banco?

Durante el feriado del viernes 10 de octubre, la actividad se paraliza en las sucursales bancarias, por lo que no se podrán realizar las siguientes gestiones de manera presencial:

Atención por ventanilla.

Compra o venta de dólares.

Presentación y procesamiento de cheques (que se liquidarán el día hábil siguiente).

Operaciones de mercado de cambios.

¿Cómo podés operar durante el fin de semana largo?

Si bien las puertas de los bancos estarán cerradas, la operatoria virtual y automatizada seguirá funcionando con normalidad. Los clientes podrán seguir realizando la mayoría de sus trámites a través de los siguientes canales:

Canal de Operación Operaciones Disponibles Home Banking / Apps Móviles Transferencias inmediatas (24/7), pago de servicios, constitución de plazos fijos. Cajeros Automáticos Extracciones de efectivo (con límites diarios), depósitos de efectivo o cheques (según la funcionalidad del cajero). Billeteras Virtuales / Plataformas de Pago Pagos con QR, transferencias entre cuentas de la misma plataforma o CBU/CVU (transferencias inmediatas 24/7).

Importante: Recordá que si realizás un depósito de cheques, este se acreditará recién el lunes 13 de octubre, primer día hábil después del feriado. Para pagos o transferencias que deban impactar inmediatamente, la mejor opción es utilizar las transferencias inmediatas por Home Banking o aplicación.

Planificá tus pagos y movimientos financieros con anticipación para evitar inconvenientes en este fin de semana extra largo que se viene.