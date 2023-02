Las asesinas de Lucio Dupuy querían tener un hijo por inseminación artificial

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua por torturar y asesinar a golpes a Lucio Dupuy, de cinco años, en Santa Rosa, La Pampa.

Una decisión incomprensible

Aunque la madre y la madrastra le causaron decenas de lesiones al niño durante el año que lo tuvieron a su cargo, los chats que se conocieron en la causa confirman que las mujeres querían tener un hijo propio.

De acuerdo a lo informado por el canal A24 las condenadas por el crimen "buscaban tener una criatura por inseminación artificial".

Su violencia contra Lucio

La determinación de las mujeres a tener un hijo ocurrieron al mismo tiempo que sometían a Lucio a un verdadero infierno de golpes y torturas que incluyeron quebraduras de huesos, quemaduras con cigarrillos y abusos.

Una de las mujeres confesó sobre el niño: "Me pone en una situación incómoda en la que no quiero estar. Me gustaría hacerlo desaparecer".

Magdalena, la madre del nene, incluso le dijo a su pareja: "Te aviso que mañana 6 am arriba. Y se queda en el patio todo el puto día. No quiero que ni le hables porque se pasó. Empezá a surtirlo porque sino lo hago yo. Yo sé que a vos no te da paja pegarle pero bueno, estaré para eso".