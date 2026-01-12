Arranca una semana marcada por el calor extremo: ¿cómo sigue el tiempo?

Luego de varios días con condiciones inestables, la provincia de Buenos Aires inicia la semana con temperaturas muy elevadas, dando paso a un período de calor intenso que se extenderá durante varios días.

Las altas temperaturas pueden resultar peligrosas para la salud, especialmente para niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar cuidados, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad térmica.

Cuadro informativo

Jornada más calurosa: lunes.

Temperaturas máximas previstas: entre 32 y 35 grados.

Temperaturas mínimas elevadas: entre 21 y 24 grados.

Duración del período de calor: al menos hasta el jueves.

Alivio térmico: a partir del viernes.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El lunes se presenta con tiempo estable y muy caluroso, con registros que superarán los 30 grados en gran parte del territorio bonaerense.

El martes y miércoles continuarán con ambiente caluroso y aumento de la nubosidad, manteniéndose las temperaturas elevadas, especialmente durante la tarde.

Hacia el jueves se prevé un cambio en las condiciones del tiempo, con la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que favorecerán un descenso gradual de las temperaturas.

Para el viernes, el clima tenderá a mejorar, con cielo parcialmente nublado y valores térmicos más moderados, marcando el cierre de una semana atravesada por el calor intenso.

Recomendaciones ante el calor intenso

Durante jornadas de altas temperaturas, es importante adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor y otros problemas de salud.

Hidratación

Beber agua con frecuencia, aun sin sensación de sed.

Evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas o con cafeína.

Exposición al sol

Evitar actividades al aire libre entre las 11 y las 17 horas.

Buscar sombra y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Vestimenta

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.

Proteger la cabeza con gorra o sombrero cuando se sale al exterior.

Alimentación

Optar por comidas livianas, frutas y verduras frescas.

Evitar comidas abundantes y muy calóricas.

Cuidados especiales

Prestar atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Ante síntomas