Arranca una semana marcada por el calor extremo: ¿cómo sigue el tiempo?

Francisco Díaz
ola de calor

Luego de varios días con condiciones inestables, la provincia de Buenos Aires inicia la semana con temperaturas muy elevadas, dando paso a un período de calor intenso que se extenderá durante varios días.

Las altas temperaturas pueden resultar peligrosas para la salud, especialmente para niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda extremar cuidados, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad térmica.

YPF estrena su primera estación móvil en la Costa Atlántica: cómo funciona el módulo Full autónomo y dónde ubicarlo
Mirá también:

YPF estrena su primera estación móvil en la Costa Atlántica: cómo funciona el módulo Full autónomo y dónde ubicarlo

Cuadro informativo

Jornada más calurosa: lunes.
Temperaturas máximas previstas: entre 32 y 35 grados.
Temperaturas mínimas elevadas: entre 21 y 24 grados.
Duración del período de calor: al menos hasta el jueves.
Alivio térmico: a partir del viernes.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El lunes se presenta con tiempo estable y muy caluroso, con registros que superarán los 30 grados en gran parte del territorio bonaerense.

El martes y miércoles continuarán con ambiente caluroso y aumento de la nubosidad, manteniéndose las temperaturas elevadas, especialmente durante la tarde.

Hacia el jueves se prevé un cambio en las condiciones del tiempo, con la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas que favorecerán un descenso gradual de las temperaturas.

Para el viernes, el clima tenderá a mejorar, con cielo parcialmente nublado y valores térmicos más moderados, marcando el cierre de una semana atravesada por el calor intenso.

Recomendaciones ante el calor intenso

Durante jornadas de altas temperaturas, es importante adoptar medidas de prevención para evitar golpes de calor y otros problemas de salud.

Hidratación

  • Beber agua con frecuencia, aun sin sensación de sed.
  • Evitar bebidas alcohólicas, muy azucaradas o con cafeína.

Exposición al sol

  • Evitar actividades al aire libre entre las 11 y las 17 horas.
  • Buscar sombra y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Vestimenta

  • Usar ropa liviana, holgada y de colores claros.
  • Proteger la cabeza con gorra o sombrero cuando se sale al exterior.

Alimentación

  • Optar por comidas livianas, frutas y verduras frescas.
  • Evitar comidas abundantes y muy calóricas.

Cuidados especiales

  • Prestar atención a niños, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
  • No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados.

Ante síntomas

  • Consultar de inmediato ante mareos, dolor de cabeza, náuseas, debilidad o fiebre.
Aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires: nuevos precios y fechas clave para 2026
Mirá también:

Aumento de la VTV en Provincia de Buenos Aires: nuevos precios y fechas clave para 2026
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vtv provincia 2026 valores
VTV en Provincia: el “rulo” legal para congelar la tarifa y pagar menos este 2026
Provincia
Ruta 2 nuevos radares provincia
Atención: dónde están los nuevos radares “invisibles” y móviles camino a la Costa este 2026
Provincia
playas bonaerenses tranquilas
Ni Gesell ni Pinamar: las 4 playas de Provincia de Buenos Aires para escapar del caos este verano 2026
Provincia
Acantilados mar del plata playa
Escapadas: la playa oculta de Acantilados en Mar del Plata y su mágico azul turquesa
Provincia
Campo magnetico terrestre
Alerta Magnética en 2026: Por qué la anomalía sobre Argentina preocupa a la NASA y qué cambia hoy
Sociedad
calor agradable
Suben las temperaturas y el verano vuelve a sentirse en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Playa bonaerense aguas turquesas
¿Caribe o Mar del Plata? La playa de agua turquesa a 40 minutos del centro que es furor este 2026
Provincia

Más leídas