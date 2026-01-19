Arranca la semana con un lunes fresco y agradable: así sigue el tiempo

Avanza la segunda quincena de enero y las condiciones meteorológicas se vuelven un factor clave tanto para quienes disfrutan de sus vacaciones en la costa atlántica bonaerense como para aquellos que planean viajar o simplemente aprovechan el verano desde sus hogares en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Según el pronóstico extendido, la semana estará marcada por tiempo mayormente estable, con cielos variables y temperaturas agradables, lejos de los registros extremos de calor que suelen caracterizar esta época del año.

Para este lunes, se espera cielo algo nublado en la mañana y la tarde, y despejado hacia la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 14 y 25 grados.

El martes mantendría condiciones similares, con cielo algo nublado, una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 28, consolidando un escenario favorable para actividades al aire libre.

Durante el miércoles, el cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, tornándose algo nublado por la tarde y la noche. El termómetro oscilará entre los 19 y 30 grados.

A partir del jueves, se prevé un leve ascenso térmico. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, que pasará a mayormente nublado desde la tarde, con una mínima de 20 grados y una máxima de 31.

Finalmente, el viernes cerrará la semana con cielo mayormente nublado y temperaturas que se moverán entre los 20 y 31 grados, manteniendo un ambiente típicamente veraniego, pero sin calor extremo.

En líneas generales, el pronóstico anticipa una semana con buenas condiciones climáticas en la provincia de Buenos Aires, ideal tanto para el descanso como para la circulación y las actividades recreativas en toda la región.