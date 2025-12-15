Arranca la semana con menos calor: cómo evoluciona el clima día por día

El 2025 ya comenzó su tramo final y en la provincia de Buenos Aires se vive una verdadera cuenta regresiva: faltan solo 16 días para que termine el año. Mientras tanto, el clima acompaña este cierre con un comportamiento inestable y muy cambiante.

Tras varias jornadas de calor intenso y temperaturas elevadas, este domingo llegó un alivio que se hizo sentir en gran parte del territorio bonaerense. Sin embargo, el descanso térmico será temporario, ya que la semana mostrará contrastes bien marcados.

Así estará el tiempo en los próximos días

🔹 Lunes: se esperan condiciones más estables, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado el resto del día. Las temperaturas serán más templadas, con una mínima de 18° y una máxima de 27°.

🔹 Martes: continuará el alivio al calor, con nubosidad variable y marcas que oscilarán entre 17° y 26°.

🔹 Miércoles: comenzará un nuevo repunte térmico, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán de 18° a 29°.

🔹 Jueves: se prevé cielo algo nublado en las primeras horas y luego parcialmente nublado, con una mínima de 21° y una máxima que alcanzará los 33°.

🔹 Viernes: será el día más caluroso de la semana, ideal para marcar el cierre del ciclo. Se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, con mínimas de 23° y máximas que podrían llegar a los 35°.

Un cierre de año con vaivenes

Con el calendario avanzando rápido hacia el final del 2025, el clima en la provincia de Buenos Aires acompaña con subas y bajas, alternando alivios breves y picos de calor. Un escenario típico de diciembre que mantiene a los bonaerenses atentos, mientras el año se despide paso a paso.