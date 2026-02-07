Arranca el finde con buen tiempo: mirá cómo sigue

Transcurre el segundo mes del año y miles de personas disfrutan de sus vacaciones o de algunos días de descanso en los distintos destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

Con la temporada de verano en pleno desarrollo, el clima vuelve a convertirse en un factor clave para quienes eligieron la Costa Atlántica, las lagunas bonaerenses o las localidades del interior para relajarse y compartir en familia.

Para este sábado 7, se prevé una jornada con buenas condiciones meteorológicas en gran parte del territorio bonaerense.

El cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado, con predominio de sol durante la mayor parte del día. Las temperaturas irán en ascenso hacia la tarde, con registros cálidos, especialmente en el interior provincial. El viento soplará leve a moderado, aportando algo de alivio en sectores abiertos y zonas costeras.

En tanto, el domingo 8 continuará la tendencia de tiempo estable. Se espera otra jornada con cielo mayormente despejado y ambiente caluroso en buena parte de la provincia.

Las marcas térmicas podrían ubicarse algunos grados por encima de las del sábado, configurando un típico fin de semana de verano. No se anticipan precipitaciones significativas, por lo que las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, espectáculos, eventos y el movimiento turístico habitual de esta época.

De esta manera, el segundo fin de semana de febrero se perfila con buen tiempo en la provincia de Buenos Aires, acompañando el intenso flujo turístico y permitiendo que residentes y visitantes disfruten plenamente de playas, espacios verdes y propuestas recreativas a lo largo y ancho del territorio bonaerense.