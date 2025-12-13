Arranca con calor y termina con lluvias: así sigue el tiempo este fin de semana

El calendario no se detiene y diciembre avanza a paso firme en la provincia de Buenos Aires. El año comienza a despedirse y el clima se vuelve protagonista en la recta final de 2025.

Faltan 12 días para Navidad y 19 días para el inicio del Año Nuevo, en un contexto marcado por temperaturas elevadas y condiciones meteorológicas cambiantes.

Sábado agobiante y con inestabilidad

Este sábado 13 de diciembre se presenta con calor intenso en gran parte del territorio bonaerense. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera cielo algo nublado, temperaturas que oscilarán entre los 23 y 33 grados y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, lo que podría traer alivio momentáneo pero también episodios de fuerte actividad eléctrica y ráfagas.

Domingo con fuerte descenso térmico

El domingo marcará un cambio brusco en las condiciones: la mínima bajará hasta los 18 grados y la máxima no superará los 24 grados. Durante toda la jornada se prevén tormentas aisladas, con chaparrones hacia la noche, configurando un día inestable en distintos puntos de la provincia.

Lunes con mejora del tiempo

El lunes llegará la esperada mejora. El cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y las temperaturas se ubicarán entre los 18 y 27 grados, ofreciendo un escenario más agradable para retomar actividades al aire libre.

Con las fiestas cada vez más cerca y el cierre del año a la vista, el clima en la provincia de Buenos Aires acompaña este tramo final con contrastes marcados, típicos de un diciembre que ya empieza a despedirse.