Orgullo nacional: "Argentina, 1985" se quedó con el Globo de Oro

La producción nacional "Argentina, 1985" ganó el Globo de Oro como "Mejor película en lengua no inglesa" (o Mejor película extranjera).

Los Globo de Oro se entregaron anoche en Beverly Hills, California (Estados Unidos), se trata de uno de los galardones más importantes de la industria cinematográfica, que sirve de antesala a los premios Oscar.

En esta premiación, "Argentina 1985" fue la única latinoamericana en esta categoría y venció a RRR (India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Ahora el film nacional se consolidó como una de las grandes favoritas a repetir la hazaña en la entrega de los Oscar 2023.

ARGENTINA 1985 ganó como Mejor película de habla no inglesa en los #GoldenGlobes 🇦🇷 pic.twitter.com/BpV8iLsRaD — 🎬 (@Teenangelssol) January 11, 2023

¿Qué dijeron los ganadores del premio?

Al recibir el galardón, el director de la película, Santiago Mitre, no pudo ocultar su emoción: "Quiero compartir esto con todos los que desde la dictadura han luchado para darnos la democracia en Argentina. Democracia es algo por lo que vale la pena vivir".