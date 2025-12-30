ARCA simplifica la importación personal: cómo es el nuevo régimen para traer mercaderías sin fines comerciales

La operatoria para traer bienes del exterior de manera personal volvió a quedar en el centro de la agenda económica, en un contexto donde cada vez más argentinos recurren a compras fuera del país. Con el foco puesto en la simplificación administrativa y el control aduanero, el Estado avanzó con cambios normativos que impactan directamente en quienes importan mercaderías para uso propio.

ARCA actualizó el régimen de importación personal sin fines comerciales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó una actualización del régimen de importación definitiva para consumo, aplicable a mercaderías sin finalidad comercial ni industrial destinadas a personas humanas.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5805/2025, publicada en el Boletín Oficial, y modifica el procedimiento vigente desde la Resolución General 3.172.

El objetivo central de la norma es simplificar trámites, digitalizar procesos y reforzar el control aduanero, unificando criterios en las operaciones de importación personal.

Qué tipo de mercaderías se pueden importar bajo este régimen

La normativa aclara que podrán ingresar al país bienes nuevos o usados destinados exclusivamente al uso o consumo del destinatario, siempre que sus características no permitan presumir una finalidad comercial o industrial.

Se evaluarán especialmente aspectos como:

Cantidad de los productos

Calidad y variedad

Valor declarado de la mercadería

Si estos elementos sugieren una operatoria comercial, la importación quedará excluida del procedimiento simplificado.

Procedimiento simplificado y uso del sistema Malvina

Según la nueva resolución, las importaciones personales deberán formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3.628.

La gestión se realizará a través del Sistema Informático Malvina (SIM), utilizando el Módulo Declaración Detallada, junto con los códigos aduaneros correspondientes.

Este esquema apunta a agilizar la operatoria, reducir instancias presenciales y fortalecer los controles desde el entorno digital.

Pago de derechos, impuestos y control aduanero

Las importaciones alcanzadas por este régimen estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación.

Algunos puntos clave del esquema tributario:

El valor en aduana será determinado al momento de la verificación

será determinado al momento de la verificación Se aplican los aranceles e impuestos vigentes

No existen exenciones automáticas por tratarse de importación personal

Además, las operaciones deberán cumplir con:

Prohibiciones económicas y no económicas vigentes

Intervención de terceros organismos, cuando corresponda

Formulario digital alternativo para casos excepcionales

Cuando por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro a través del sistema simplificado, la importación deberá formalizarse mediante el formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A).

Este documento fue transformado en un formulario digital e interactivo, disponible en:

La sección Formularios del sitio web de ARCA

El micrositio Viajeros

La digitalización busca evitar trámites presenciales y unificar criterios de carga de información.

Aduanas podrá modificar requisitos del procedimiento

La resolución también delegó en la Dirección General de Aduanas la facultad de realizar adecuaciones sobre los requisitos formales del procedimiento, siempre que sea necesario para:

Garantizar el debido control aduanero

Asegurar la correcta aplicación de prohibiciones

Adaptar el sistema a cambios operativos

Esta delegación permite una mayor flexibilidad administrativa, sin necesidad de dictar nuevas resoluciones generales ante cada ajuste técnico.

Cuándo entra en vigencia la nueva normativa

La Resolución General 5805/2025, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

La medida se enmarca dentro del plan del organismo para agilizar y unificar la gestión aduanera, promoviendo la digitalización de trámites y una mayor fluidez operativa para los usuarios que importan bienes para uso personal en la Argentina.