ARCA habilitó la devolución del 30%: ¿Cómo recuperar lo que pagaste en dólares o compras en el exterior?

Con el inicio del calendario fiscal 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, habilitó oficialmente el trámite para que los contribuyentes soliciten la devolución de las percepciones sufridas durante el año 2025. Se trata del reintegro del 30% aplicado como adelanto del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por la compra de moneda extranjera, pasajes al exterior y consumos con tarjeta en divisas.

Este trámite es una oportunidad clave para recuperar saldos a favor en un contexto donde el manejo de las finanzas personales requiere máxima atención. A continuación, te detallamos quiénes pueden solicitarlo y el paso a paso para asegurar que el dinero vuelva a tu cuenta bancaria.

Quiénes pueden solicitar el reintegro de percepciones

El régimen de devolución está dirigido específicamente a aquellos sujetos que, por su condición fiscal, no pueden computar estas percepciones como un pago a cuenta de impuestos anuales. Los grupos habilitados son:

Monotributistas que no se encuentren inscriptos en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

Empleados en relación de dependencia que no alcancen el mínimo no imponible de Ganancias y no sufran retenciones mensuales.

Jubilados, trabajadores informales y personas sin ingresos declarados que hayan realizado consumos en dólares o contratado servicios digitales extranjeros (como Netflix o Spotify).

Empleados que, aun pagando Ganancias, tengan percepciones bajo el código 219 (Bienes Personales) y no estén inscriptos en ese tributo.

Requisitos previos fundamentales

Antes de ingresar al portal de ARCA, es indispensable cumplir con ciertos requisitos técnicos y administrativos:

CUIT y Clave Fiscal: Contar con clave fiscal nivel 2 o superior.

Contar con clave fiscal nivel 2 o superior. Domicilio Fiscal Electrónico: Haber constituido y aceptado el domicilio fiscal electrónico en la web del organismo.

Haber constituido y aceptado el domicilio fiscal electrónico en la web del organismo. CBU Declarada: Tener informada la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta donde se desea recibir el depósito. Esto se realiza desde el servicio “Declaración de CBU”.

Tener informada la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de la cuenta donde se desea recibir el depósito. Esto se realiza desde el servicio “Declaración de CBU”. Sin deudas pendientes: El organismo suele rechazar solicitudes si el contribuyente posee deudas previsionales o inconsistencias en sus declaraciones.

Paso a paso: Cómo realizar el trámite en 2026

La solicitud debe realizarse de forma mensual por cada uno de los períodos del año 2025 donde se hayan registrado percepciones.

Paso 1: Ingresá al sitio oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal.

Ingresá al sitio oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal. Paso 2: Buscá el servicio denominado Devolución de Percepciones . Si no lo tenés activo, podés agregarlo desde el “Administrador de Relaciones”.

Buscá el servicio denominado . Si no lo tenés activo, podés agregarlo desde el “Administrador de Relaciones”. Paso 3: Dentro del servicio, hacé clic en el botón Nuevo .

Dentro del servicio, hacé clic en el botón . Paso 4: Completá el campo de Período Fiscal con el formato AAAAMM (por ejemplo, para enero de 2025, ingresá 202501).

Completá el campo de Período Fiscal con el formato AAAAMM (por ejemplo, para enero de 2025, ingresá 202501). Paso 5: El sistema desplegará automáticamente las percepciones informadas por bancos, agencias de viaje y tarjetas. Si alguna falta, podés cargarla manualmente con el comprobante en mano mediante la opción Agregar Percepción .

El sistema desplegará automáticamente las percepciones informadas por bancos, agencias de viaje y tarjetas. Si alguna falta, podés cargarla manualmente con el comprobante en mano mediante la opción . Paso 6: Seleccioná las percepciones que deseás reclamar y presioná Presentar. El sistema generará un acuse de recibo que debés guardar.

Operaciones que generan el reintegro

Es importante recordar qué tipo de gastos están alcanzados por este beneficio de devolución del 30%:

Compra de “dólar ahorro” (vigente hasta la adecuación de las cuotas de 2025).

Compras con tarjeta de crédito o débito en el exterior.

Pago de servicios turísticos fuera del país (pasajes aéreos, hoteles, alquiler de autos).

Servicios digitales como plataformas de streaming, almacenamiento en la nube y publicidad en redes sociales.

Cuándo se acredita el dinero

Una vez presentada la solicitud, ARCA realiza cruces sistémicos de datos para verificar la veracidad del reclamo. Si bien no hay un plazo legal estricto para la acreditación, históricamente el organismo comienza a liberar los pagos de forma escalonada tras el cierre de la etapa de presentación de declaraciones juradas anuales. En caso de demoras excesivas, el contribuyente tiene derecho a percibir intereses resarcitorios sobre el monto adeudado.

El seguimiento del trámite se puede realizar desde la misma pestaña de “Devolución de Percepciones“, donde el estado pasará de “Presentado” a “Aprobado” una vez finalizada la revisión.