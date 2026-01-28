ARCA detecta datos inflados en declaraciones juradas: Los controles que se vienen para empresas y trabajadores

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, ha iniciado una ofensiva de fiscalización masiva tras detectar graves inconsistencias en las declaraciones juradas de miles de contribuyentes. Según fuentes oficiales, el uso de herramientas de inteligencia artificial y el cruce de datos con entidades bancarias permitió identificar un patrón de “datos inflados” tanto en deducciones de Ganancias como en gastos operativos de sociedades anónimas durante el último periodo fiscal.

Esta maniobra busca poner la lupa sobre aquellos que han intentado reducir artificialmente su carga impositiva mediante la declaración de conceptos inexistentes o duplicados.

El foco de la lupa: deducciones personales y gastos inexistentes

La investigación de ARCA apunta principalmente a dos sectores: los trabajadores autónomos de altos ingresos y las medianas empresas. Las inconsistencias detectadas se dividen en tres grandes grupos que el organismo ya comenzó a notificar a través del Domicilio Fiscal Electrónico.

Gastos personales pasados como corporativos

ARCA detectó que numerosas compañías han intentado deducir como “gastos de representación” consumos que, tras el cruce de datos con tarjetas de crédito corporativas, resultaron ser viajes de placer, servicios de lujo o compras en supermercados de carácter familiar. El organismo recordó que todo gasto deducible debe estar estrictamente vinculado a la generación de renta de la compañía.

Deducciones infladas en el Impuesto a las Ganancias

En el caso de los trabajadores bajo relación de dependencia y autónomos, se identificaron maniobras de “inflado” en conceptos como cargas de familia y facturas de servicios médicos. El sistema detectó casos donde se declararon convivientes que ya poseen ingresos propios por encima del mínimo, o el uso de facturas de alquileres que no están debidamente registradas ante el ente recaudador.

El rol de las facturas apócrifas en 2026

A pesar de la digitalización, ARCA identificó un resurgimiento de la utilización de facturas electrónicas emitidas por empresas “fantasma”. Estas facturas son utilizadas para justificar costos de insumos que nunca ingresaron a los depósitos, permitiendo a las empresas evadir no solo Ganancias sino también el pago del IVA.

Cruzamiento de datos: la IA al servicio de la recaudación

La gran diferencia en este ciclo de control es la implementación de algoritmos de aprendizaje automático que ARCA heredó y potenció. Actualmente, el organismo cruza información de forma inmediata con:

Entidades bancarias y billeteras virtuales: Se comparan los ingresos declarados con los movimientos totales en cuentas de Mercado Pago, bancos tradicionales y plazos fijos.

Se comparan los ingresos declarados con los movimientos totales en cuentas de Mercado Pago, bancos tradicionales y plazos fijos. Consumos en el exterior: Se analizan los gastos realizados con tarjetas de crédito fuera del país en relación con la categoría de Monotributo o la escala salarial declarada.

Se analizan los gastos realizados con tarjetas de crédito fuera del país en relación con la categoría de Monotributo o la escala salarial declarada. Propiedades y automotores: Cruce con los registros de la propiedad inmueble y automotor para verificar si el patrimonio es consistente con la declaración jurada anual.

Qué deben hacer los contribuyentes que reciban una notificación

Si ARCA detecta una inconsistencia, el primer paso es una notificación electrónica. No actuar frente a este aviso puede derivar en multas severas y el bloqueo de la CUIT.

Revisar el Domicilio Fiscal Electrónico: Es vital ingresar semanalmente para verificar si hay requerimientos de información.

Es vital ingresar semanalmente para verificar si hay requerimientos de información. Rectificativa de declaraciones: Si el error existe, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa. Hacerlo de manera voluntaria antes de una inspección formal suele reducir las multas al mínimo.

Si el error existe, el contribuyente tiene la posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa. Hacerlo de manera voluntaria antes de una inspección formal suele reducir las multas al mínimo. Validación de comprobantes: En caso de que ARCA cuestione un gasto real, el contribuyente deberá presentar los comprobantes de pago, preferentemente mediante transferencias bancarias o tarjetas, ya que el efectivo es difícil de justificar en montos elevados.

El impacto en el Monotributo y las nuevas categorías

Este operativo también alcanza a los monotributistas que se encuentran en las categorías más altas. Si el nivel de gastos y consumos detectados supera en un 20% (para servicios) o un 30% (para venta de bienes) el límite máximo de la categoría declarada, ARCA procederá a la exclusión de oficio del régimen simplificado, pasando al contribuyente al Régimen General (IVA y Ganancias), lo que implica un salto oneroso en la carga tributaria.

La Agencia ha señalado que no busca perseguir el consumo, sino garantizar que quienes tienen mayor capacidad contributiva cumplan con la ley de forma transparente, eliminando las ventajas desleales que genera la evasión.