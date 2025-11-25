ANSES y el aguinaldo: ¿cómo afecta a los jubilados el nuevo cálculo de pagos?

En un reciente anuncio, ANSES ha informado que los jubilados recibirán un aguinaldo considerablemente menor a lo esperado. Esta medida impactará a millones de jubilados que perciben la jubilación mínima, ya que el aguinaldo no incluirá el monto de un bono que se les había otorgado en meses anteriores.

¿Cómo afecta el cálculo del aguinaldo a los jubilados?

Según los nuevos cálculos de ANSES, el aguinaldo, en vez de alcanzar aproximadamente los $205.000, se reducirá a $170.000 para aquellos que perciben la jubilación mínima. Este cambio podría generar incertidumbre entre los beneficiarios, quienes esperaban una cifra más cercana a la anterior.

Es importante destacar que el bono entregado no será considerado para el cálculo del aguinaldo, lo que representa una reducción significativa en la percepción de estos jubilados. La decisión de ANSES ha generado diversas reacciones en la comunidad, especialmente entre los pensionados.

Nuevas fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados

En un intento por garantizar que los pagos se realicen antes de las festividades, ANSES ha modificado el calendario de pagos de aguinaldo. A continuación, se presenta el detalle de las fechas:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

El aguinaldo en la economía de los jubilados

La reducción del aguinaldo afecta directamente la economía de los jubilados, quienes dependen en gran medida de estas percepciones para cubrir sus gastos básicos. La diferencia significativa en el monto puede llevar a muchos a replantear sus presupuestos y prioridades financieras en el corto plazo.

El desafío se acrecienta para aquellos que gestionan sus gastos durante la temporada festiva, donde la necesidad de equilibrar el hogar con la llegada de las celebraciones es mayor. Desde la comunidad de jubilados, se solicita mayor claridad y apoyo en esta situación.