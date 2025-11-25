ANSES y el aguinaldo: ¿cómo afecta a los jubilados el nuevo cálculo de pagos?

Ana Salgueiro
bono jubilados anses

En un reciente anuncio, ANSES ha informado que los jubilados recibirán un aguinaldo considerablemente menor a lo esperado. Esta medida impactará a millones de jubilados que perciben la jubilación mínima, ya que el aguinaldo no incluirá el monto de un bono que se les había otorgado en meses anteriores.

¿Cómo afecta el cálculo del aguinaldo a los jubilados?

Según los nuevos cálculos de ANSES, el aguinaldo, en vez de alcanzar aproximadamente los $205.000, se reducirá a $170.000 para aquellos que perciben la jubilación mínima. Este cambio podría generar incertidumbre entre los beneficiarios, quienes esperaban una cifra más cercana a la anterior.

ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Mirá también:

ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?

Es importante destacar que el bono entregado no será considerado para el cálculo del aguinaldo, lo que representa una reducción significativa en la percepción de estos jubilados. La decisión de ANSES ha generado diversas reacciones en la comunidad, especialmente entre los pensionados.

Nuevas fechas de pago del aguinaldo para jubilados y pensionados

En un intento por garantizar que los pagos se realicen antes de las festividades, ANSES ha modificado el calendario de pagos de aguinaldo. A continuación, se presenta el detalle de las fechas:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

El aguinaldo en la economía de los jubilados

La reducción del aguinaldo afecta directamente la economía de los jubilados, quienes dependen en gran medida de estas percepciones para cubrir sus gastos básicos. La diferencia significativa en el monto puede llevar a muchos a replantear sus presupuestos y prioridades financieras en el corto plazo.

El desafío se acrecienta para aquellos que gestionan sus gastos durante la temporada festiva, donde la necesidad de equilibrar el hogar con la llegada de las celebraciones es mayor. Desde la comunidad de jubilados, se solicita mayor claridad y apoyo en esta situación.

ANSES activa un pago de hasta 2.200 antes de fin de mes: ¿Quiénes cobran y cómo acceder?
Mirá también:

ANSES activa un pago de hasta $322.200 antes de fin de mes: ¿Quiénes cobran y cómo acceder?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Micro ruta 2
Grave accidente en Ruta 2: volcó un micro con 50 pasajeros
Provincia
agua canilla
El veneno invisible: El 70% del agua subterránea en la Provincia de Buenos Aires supera los límites de arsénico
Provincia
Grave accidente en Dolores: Murió un joven tras violento choque entre moto y auto
Dolores
seguro fondo subsidio prestacion desempleo anses
ANSES cierra los pagos de noviembre: ¿Cómo acceder a la Prestación por Desempleo?
Anses
MICRO
AHORA: Volcó un micro en Ruta 2 y hay varios pasajeros heridos
Mar Chiquita
premios quiniela como pagan
Un afortunado ganó $152 millones en el Telekino, pero el fisco le saca más de $42 millones
Sociedad
Dia agradable soleado primaveral clima
Se mantienen las buenas condiciones del tiempo durante el último finde XXL
Provincia

Más leídas