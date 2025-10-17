ANSES reactiva el Programa Hogar: nuevos montos y pagos confirmados para noviembre 2024

El acceso al gas envasado vuelve a tener respaldo estatal. Tras varios meses de suspensión, el Programa Hogar de ANSES será reactivado con un nuevo monto de subsidio por garrafa social, que comenzará a acreditarse durante noviembre de 2024. La medida busca aliviar el gasto de los hogares sin conexión a la red de gas natural y compensar el aumento sostenido del precio del gas envasado.

Qué es el Programa Hogar y quiénes pueden acceder

El Programa Hogar es una iniciativa conjunta de ANSES y la Secretaría de Energía que otorga un subsidio mensual destinado a cubrir parte del costo de las garrafas sociales de gas licuado. Está dirigido a familias de bajos ingresos que no tienen acceso a la red de gas natural.

Pueden acceder:

Hogares sin servicio de gas natural a su nombre .

. Familias con ingresos que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o que se encuentren en categoría C del monotributo .

o que se encuentren en . En casos donde haya una persona con discapacidad y CUD vigente, el límite se amplía a tres SMVM o categoría D del monotributo.

El beneficio también alcanza a trabajadores informales, beneficiarios de asignaciones sociales y jubilados o pensionados con bajos ingresos.

Nuevo monto del subsidio y pago retroactivo

Aunque el Gobierno aún no confirmó el valor final, se estima que el subsidio por garrafa rondará los $16.000. Además, los beneficiarios recibirán un pago retroactivo correspondiente a los meses en que el programa estuvo suspendido —entre diciembre de 2023 y abril de 2024—.

El dinero se acreditará directamente en la cuenta bancaria registrada en ANSES, junto con el calendario habitual de pagos. Esta actualización apunta a cubrir el incremento del gas envasado, sobre todo en zonas rurales o urbanas donde no hay acceso a la red.

Cómo inscribirse o verificar si el beneficio sigue activo

El trámite para acceder al Programa Hogar se realiza de forma totalmente digital, a través de la web o la app mi ANSES.

Paso a paso:

Ingresá a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social .

. Verificá que tus datos personales y del grupo familiar estén actualizados .

. Entrá a Programas y Beneficios → Solicitar Tarifa Social → Programa Hogar .

. Completá los pasos del formulario y descargá el comprobante.

Si vivís en una zona que cuenta con red de gas, debés presentar un certificado de la distribuidora que acredite que tu hogar no está conectado. También podés hacer el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES con turno previo.

Fechas de pago del Programa Hogar en noviembre 2024

ANSES ya publicó el calendario de pagos del Programa Hogar correspondiente a noviembre de 2024, ordenado por terminación de DNI:

DNI terminado en Fecha de cobro 0 Viernes 8 de noviembre 1 Lunes 11 de noviembre 2 Martes 12 de noviembre 3 Miércoles 13 de noviembre 4 Jueves 14 de noviembre 5 Viernes 15 de noviembre 6 Martes 19 de noviembre 7 Miércoles 20 de noviembre 8 Jueves 21 de noviembre 9 Viernes 22 de noviembre

Las fechas podrían actualizarse en la web oficial de ANSES (www.anses.gob.ar), donde también se informan los próximos cronogramas de pago y los montos finales del subsidio.

Diferencia entre el subsidio del gas natural y el Programa Hogar

Aunque ambos beneficios están vinculados al consumo de gas, no son lo mismo:

El subsidio del gas natural se aplica directamente sobre la factura de los hogares conectados a la red.

se aplica de los hogares conectados a la red. El Programa Hogar, en cambio, entrega un monto en efectivo para comprar garrafas sociales.

Ambos subsidios no pueden cobrarse al mismo tiempo si un integrante del grupo familiar figura como usuario de gas por red.