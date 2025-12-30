ANSES: ¿Cuánto será el nuevo tope para acceder a las asignaciones familiares en 2026?

Ana Salgueiro
anses asignacion familiar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha anunciado una actualización en los límites de ingresos que permiten acceder a las asignaciones familiares. Este ajuste se realiza en función de la inflación registrada, con el objetivo de mejorar las condiciones para los beneficiarios de estas prestaciones.

Nuevos topes de ingresos para asignaciones familiares

SUAF AUH Anses montos topes fechas de cobro

De acuerdo con la normativa, se estableció que ningún integrante del grupo familiar podrá tener un ingreso superior a los $2.573.047 para poder acceder al beneficio. Esta medida se oficializó a través de la Resolución 380/2025, que fue publicada en el Boletín Oficial.

La normativa también indica que si alguno de los integrantes del grupo familiar supera ese monto individual, el núcleo completo no podrá acceder al cobro de las asignaciones familiares, independientemente de que la suma total de ingresos no exceda el límite máximo permitido.

Ver también: Acompañamiento Social Enero 2026: Fecha de cobro confirmada, montos y el futuro del plan

Aumentan las asignaciones de ANSES en enero

Este incremento afecta a quienes perciben asignaciones familiares, así como a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Los aumentos se calculan según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional informado por el INDEC.

Así, el nuevo valor de la PBU será de $159.788,50, mientras que la PUAM ascenderá a $279.439,46 desde enero de 2026, con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

Ver también: Tarjeta Alimentar 2026: Nuevos montos, padrón y fechas de cobro confirmadas

Calendario de pagos de ANSES en enero 2026

La ANSES implementará los nuevos valores a partir de enero de 2026. A continuación, se detalla el calendario de pagos según el tipo de prestación:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Ver también: Potenciar Trabajo (Volver al Trabajo): Fechas de cobro y montos confirmados para enero 2026

Asignación Familiar por Hijo y AUH

  • DNI terminados en 0: 9 de enero
  • DNI terminados en 1: 12 de enero
  • DNI terminados en 2: 13 de enero
  • DNI terminados en 3: 14 de enero
  • DNI terminados en 4: 15 de enero
  • DNI terminados en 5: 16 de enero
  • DNI terminados en 6: 19 de enero
  • DNI terminados en 7: 20 de enero
  • DNI terminados en 8: 21 de enero
  • DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 12 de enero
  • DNI terminados en 1: 13 de enero
  • DNI terminados en 2: 14 de enero
  • DNI terminados en 3: 15 de enero
  • DNI terminados en 4: 16 de enero
  • DNI terminados en 5: 19 de enero
  • DNI terminados en 6: 20 de enero
  • DNI terminados en 7: 21 de enero
  • DNI terminados en 8: 22 de enero
  • DNI terminados en 9: 23 de enero
