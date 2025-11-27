ANSES: Nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, lanzó el Programa de Beneficios ANSES, una iniciativa destinada a jubilados y pensionados en todo el país.

Detalles del Programa de Beneficios ANSES

El programa ofrece descuentos y reintegros en más de 7.000 comercios, incluyendo las principales cadenas de supermercados. Las promociones se aplican al momento de pagar con la tarjeta de débito vinculada al cobro de la jubilación o pensión.

El programa brinda un 10% de descuento en supermercados, en muchas ocasiones sin tope, y un 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Además, hay promociones adicionales para quienes perciban sus haberes a través del Banco Nación o Banco Galicia:

Banco Nación : reintegro del 5% adicional (tope mensual $20.000) en compras con tarjeta usando la app BNA+ MODO, en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras (tope $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

Comercios adheridos al programa

Entre las principales cadenas que participan se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea : 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

Coto y La Anónima : 10% sin tope en todos los rubros.

Josimar : 15% en todos los rubros sin tope.

Carrefour : 10% en todos los rubros (tope $35.000).

Día: 10% en todos los rubros (tope $2.000 por transacción).

La lista completa de comercios adheridos está disponible en el sitio oficial del programa.

Cómo acceder a los beneficios

Para acceder a los descuentos, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. No se requiere inscripción previa ni trámites adicionales.

Montos a cobrar por jubilados y pensionados en diciembre

El próximo mes, los haberes sufrirán un aumento del 2,34%, junto con un bono de $70.000 y el aguinaldo. Los montos quedarán de la siguiente manera: