ANSES: Noviembre trae cambios en los topes para las asignaciones familiares

En el mes de noviembre, los titulares de las asignaciones familiares tienen actualizados los topes individuales y de grupo familiar para acceder a las prestaciones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

¿Cuáles son los topes para recibir prestaciones en noviembre?

Este mes, la Anses ha publicado los nuevos límites de ingresos para el acceso a las assistencias:

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $4.907.218

Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.453.609

Si un integrante del grupo sobrepasa el importe bruto de $2.453.609, se excluye del cobro de la asistencia familiar.

¿Cómo quedan las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025?

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

IGF desde $1.359.061,01: $87.007

Cónyuge

IGF hasta $4.907.218: $14.519

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF); el cálculo depende de la remuneración bruta.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763

Adopción hasta $4.907.218: $417.116

Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459

Prenatal

Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

¿Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses?

Los beneficiarios de prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar su próxima fecha de cobro siguiendo unos pasos sencillos: