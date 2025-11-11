ANSES: Noviembre trae cambios en los topes para las asignaciones familiares

En el mes de noviembre, los titulares de las asignaciones familiares tienen actualizados los topes individuales y de grupo familiar para acceder a las prestaciones de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).
¿Cuáles son los topes para recibir prestaciones en noviembre?
Este mes, la Anses ha publicado los nuevos límites de ingresos para el acceso a las assistencias:
- Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $4.907.218
- Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.453.609
Si un integrante del grupo sobrepasa el importe bruto de $2.453.609, se excluye del cobro de la asistencia familiar.
¿Cómo quedan las Asignaciones Familiares en noviembre de 2025?
Asignación Familiar por Hijo
- Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
- Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad
- IGF hasta $926.676: $194.873
- IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860
- IGF desde $1.359.061,01: $87.007
Cónyuge
- IGF hasta $4.907.218: $14.519
Maternidad
- Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF); el cálculo depende de la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763
- Adopción hasta $4.907.218: $417.116
- Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459
Prenatal
- Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
- Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
¿Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses?
Los beneficiarios de prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar su próxima fecha de cobro siguiendo unos pasos sencillos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- El sistema informará el lugar y la fecha de cobro correspondiente.