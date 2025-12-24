ANSES: no hay inscripción abierta a Volver al Trabajo ni Acompañamiento Social y advierten por estafas en redes

En medio de la reconfiguración de los programas sociales tras la eliminación del Potenciar Trabajo, crecen las dudas y consultas de personas que buscan acceder a nuevas asistencias del Estado. Este escenario también abrió la puerta a desinformación y maniobras engañosas que circulan con fuerza en redes sociales, especialmente entre quienes esperan una oportunidad de ingreso a planes vigentes o futuros.

Advertencia oficial sobre Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

La abogada Tamara Bezares advirtió públicamente que no está abierta la inscripción ni al Plan Volver al Trabajo ni al Programa de Acompañamiento Social. La aclaración fue realizada en Crónica HD ante el aumento de publicaciones falsas que prometen acceso a estos beneficios a cambio de dinero.

Según explicó, el Gobierno no habilitó ningún proceso de inscripción, ya que ambos programas fueron asignados de manera automática tras la disolución del Potenciar Trabajo, por decisión del Ministerio de Capital Humano.

Estafas en redes sociales: qué tener en cuenta

Bezares alertó sobre un crecimiento de estafas, principalmente en grupos de Facebook y otras plataformas, donde personas o supuestos gestores ofrecen realizar trámites inexistentes.

Nadie puede garantizar el ingreso a Volver al Trabajo ni a Acompañamiento Social.

a Volver al Trabajo ni a Acompañamiento Social. No existen formularios de inscripción activos para ninguno de los dos programas.

activos para ninguno de los dos programas. No se debe pagar dinero para acceder a un plan social.

para acceder a un plan social. Ambos planes funcionan sin intermediarios, a diferencia de esquemas anteriores.

Cualquier solicitud de dinero o datos personales con la promesa de asegurar un beneficio es falsa.

Qué es el plan Volver al Trabajo y hasta cuándo se paga

El Plan Volver al Trabajo fue creado tras el cierre del Potenciar Trabajo y tiene una vigencia establecida por el Decreto 198/2024. El programa contempla un acompañamiento económico y formativo con un plazo máximo de 24 meses.

El beneficio se extiende hasta mayo de 2026 .

. El otorgamiento fue automático , sin inscripción previa.

, sin inscripción previa. Apunta a mejorar la empleabilidad mediante capacitaciones y seguimiento.

No está previsto, hasta el momento, un nuevo proceso de altas para este programa.

Programa de Acompañamiento Social: estado actual

En el caso del Programa de Acompañamiento Social, el Ministerio de Capital Humano habilitó la posibilidad normativa de realizar nuevas altas, pero la implementación aún no comenzó.

Cuando se active, el procedimiento será:

100% online .

. Sin intermediarios .

. A través de canales oficiales del Estado.

Hasta tanto eso ocurra, no existe ninguna inscripción abierta ni mecanismo para anotarse.

Cambios previstos en el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 proyecta modificaciones relevantes en las partidas destinadas a estos programas sociales.

Volver al Trabajo tendrá una caída real del 70,6% en los fondos asignados, en línea con su vencimiento.

tendrá una en los fondos asignados, en línea con su vencimiento. Acompañamiento Social contará con una suba real del 49,7% en sus partidas presupuestarias.

Estos cambios anticipan un redireccionamiento de recursos dentro de la política social para el próximo año, con foco en el programa que aún no fue plenamente implementado.