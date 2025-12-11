ANSES lanzó nuevos descuentos para jubilados y pensionados en diciembre: Cuáles son y cómo acceder

En un contexto de aumentos en el costo de vida, los jubilados y pensionados buscan cada vez más alternativas para ahorrar en compras esenciales como alimentos, medicamentos y productos de uso diario. Frente a esta necesidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió su programa de descuentos y reintegros, con beneficios que se suman a acuerdos bancarios y promociones en cadenas de supermercados de todo el país.

Qué descuentos ofrece ANSES para jubilados y pensionados

El plan de beneficios incluye rebajas semanales en supermercados y farmacias, con montos de reintegro que alcanzan hasta $50.000 por mes, según la entidad bancaria y el comercio adherido. Estas promociones están disponibles únicamente para quienes cobran su haber previsional a través de bancos que formen parte del programa.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación del Banco Supervielle, que se sumó al esquema desde diciembre 2025 con descuentos combinados utilizando tarjeta de débito y pagos digitales vía QR.

Beneficios del Banco Supervielle

  • 20% de descuento con tarjeta de débito, con tope de $25.000.
  • Reintegro de $15.000 para pagos vía QR, en supermercados seleccionados.
  • Uso combinado de ambos métodos para alcanzar hasta $40.000 de ahorro por martes.
  • 25% de descuento sin tope en una importante cadena de supermercados.
  • 50% de rebaja en farmacias, con tope de $6.000 por cada medio de pago (débito y QR), acumulable hasta $12.000.
  • 3 cuotas sin interés todos los días en farmacias adheridas con tarjeta de crédito.
  • 15% de descuento en Tienda Supervielle en Mercado Libre para compras de farmacia y supermercado los martes y miércoles, con tope de $10.000.
  • Financiación con tarjeta VISA: 3 cuotas sin interés cualquier día y 12 cuotas sin interés los jueves.

Qué bancos siguen ofreciendo beneficios

Además del Supervielle, otras entidades mantienen acuerdos activos con ANSES para facilitar el ahorro mensual:

Banco Nación

  • Reintegro del 5% en supermercados líderes usando la app BNA+ MODO, con tope de $20.000 mensuales.
  • Tasa nominal anual del 32% sobre saldos de hasta $500.000.

Banco Galicia

  • Hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.
  • Tope de reintegro mensual: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
  • Las cuentas FIMA ofrecen un rendimiento diario del 33,2%, sin límite de saldo.

Rebajas disponibles en supermercados para jubilados y pensionados

Las cadenas adheridas otorgan distintos tipos de rebajas, algunas sin tope y otras con límite por operación o por transacción. La lista incluye:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.
  • Coto y La Anónima: 10% en todas las categorías, sin tope.
  • Josimar: 15% sin tope.
  • Carrefour: 10% con tope de $35.000 por transacción.
  • Día: 10% en todos los rubros con tope de $2.000 por operación, acumulable con otras promociones.
  • Chango Más: 10% de rebaja con límite de $15.000.
Más leídas