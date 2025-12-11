ANSES lanzó nuevos descuentos para jubilados y pensionados en diciembre: Cuáles son y cómo acceder

En un contexto de aumentos en el costo de vida, los jubilados y pensionados buscan cada vez más alternativas para ahorrar en compras esenciales como alimentos, medicamentos y productos de uso diario. Frente a esta necesidad, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió su programa de descuentos y reintegros, con beneficios que se suman a acuerdos bancarios y promociones en cadenas de supermercados de todo el país.
Qué descuentos ofrece ANSES para jubilados y pensionados
El plan de beneficios incluye rebajas semanales en supermercados y farmacias, con montos de reintegro que alcanzan hasta $50.000 por mes, según la entidad bancaria y el comercio adherido. Estas promociones están disponibles únicamente para quienes cobran su haber previsional a través de bancos que formen parte del programa.
Cómo quedan las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025: ¿cuánto se cobra con bono y aguinaldo?
Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación del Banco Supervielle, que se sumó al esquema desde diciembre 2025 con descuentos combinados utilizando tarjeta de débito y pagos digitales vía QR.
Beneficios del Banco Supervielle
- 20% de descuento con tarjeta de débito, con tope de $25.000.
- Reintegro de $15.000 para pagos vía QR, en supermercados seleccionados.
- Uso combinado de ambos métodos para alcanzar hasta $40.000 de ahorro por martes.
- 25% de descuento sin tope en una importante cadena de supermercados.
- 50% de rebaja en farmacias, con tope de $6.000 por cada medio de pago (débito y QR), acumulable hasta $12.000.
- 3 cuotas sin interés todos los días en farmacias adheridas con tarjeta de crédito.
- 15% de descuento en Tienda Supervielle en Mercado Libre para compras de farmacia y supermercado los martes y miércoles, con tope de $10.000.
- Financiación con tarjeta VISA: 3 cuotas sin interés cualquier día y 12 cuotas sin interés los jueves.
Qué bancos siguen ofreciendo beneficios
Además del Supervielle, otras entidades mantienen acuerdos activos con ANSES para facilitar el ahorro mensual:
Banco Nación
- Reintegro del 5% en supermercados líderes usando la app BNA+ MODO, con tope de $20.000 mensuales.
- Tasa nominal anual del 32% sobre saldos de hasta $500.000.
Banco Galicia
- Hasta 25% de descuento y 3 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Tope de reintegro mensual: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
- Las cuentas FIMA ofrecen un rendimiento diario del 33,2%, sin límite de saldo.
Rebajas disponibles en supermercados para jubilados y pensionados
Las cadenas adheridas otorgan distintos tipos de rebajas, algunas sin tope y otras con límite por operación o por transacción. La lista incluye:
- Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros y 20% adicional en perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.
- Coto y La Anónima: 10% en todas las categorías, sin tope.
- Josimar: 15% sin tope.
- Carrefour: 10% con tope de $35.000 por transacción.
- Día: 10% en todos los rubros con tope de $2.000 por operación, acumulable con otras promociones.
- Chango Más: 10% de rebaja con límite de $15.000.