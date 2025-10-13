ANSES: Fechas de pago para jubilados y pensionados en octubre 2025

El calendario de pago de ANSES continúa su curso en octubre, beneficiando a jubilados, pensionados y asignaciones. Las fechas de acreditación están organizadas según el término del DNI, priorizando a quienes perciben los montos más bajos.

Fechas clave para jubilados y pensionados en octubre

Las fechas de pago para los jubilados y pensionados en octubre son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 13 de octubre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 8 de octubre

: 8 de octubre DNI terminados en 1 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 2 : 9 de octubre

: 9 de octubre DNI terminados en 3 : 13 de octubre

: 13 de octubre DNI terminados en 4 : 14 de octubre

: 14 de octubre DNI terminados en 5 : 15 de octubre

: 15 de octubre DNI terminados en 6 : 16 de octubre

: 16 de octubre DNI terminados en 7 : 17 de octubre

: 17 de octubre DNI terminados en 8 : 20 de octubre

: 20 de octubre DNI terminados en 9: 21 de octubre

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 22 de octubre

: 22 de octubre DNI terminados en 2 y 3 : 23 de octubre

: 23 de octubre DNI terminados en 4 y 5 : 24 de octubre

: 24 de octubre DNI terminados en 6 y 7 : 27 de octubre

: 27 de octubre DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

¿Qué aumento recibirán los beneficiarios de ANSES en octubre?

El aumento para los beneficiarios de ANSES en octubre refleja una tendencia preocupante, con una cifra que se sitúa en el 1.88%. Aunque este porcentaje es inferior al 2%, se reconoce que se trata de un patrón descendente.

La medición del aumento está vinculada al índice de inflación anunciado por el INDEC, que en este caso fue del 1.9%, aunque los datos proporcionados por ANSES ofrecen un panorama más realista.

Montos que se acreditarán en octubre para jubilados y pensionados

Las sumas que recibirán los beneficiarios son las siguientes: