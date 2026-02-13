ANSES: ¿Cuánto cobrarán los jubilados en marzo tras confirmarse el último dato de inflación?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha definido el incremento que recibirán los jubilados y pensionados el próximo mes. Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del INDEC, que registró una suba del 2,9%, los haberes del sistema previsional argentino se ajustarán en ese mismo porcentaje a partir de marzo de 2026.

Este ajuste se rige por la fórmula de movilidad establecida mediante el Decreto 274/2024, que aplica variaciones mensuales basadas en el dato de inflación con dos meses de rezago. Así, el incremento de marzo refleja el comportamiento de los precios del primer mes del año.

Los nuevos montos confirmados para marzo 2026

Con la actualización del 2,9%, los haberes mínimos y máximos quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación Mínima : Pasará de $359.219,42 a aproximadamente $369.636,78 .

: Pasará de $359.219,42 a aproximadamente . Jubilación Máxima : Alcanzará un tope cercano a los $2.487.063,00 .

: Alcanzará un tope cercano a los . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : Se ubicará en $295.709,43 .

: Se ubicará en . Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: Serán de $258.745,74 .

por invalidez o vejez: Serán de . PNC para Madres de 7 hijos: Equiparada a la mínima, cobrarán $369.636,78.

El factor del bono: ¿qué pasará con los $70.000?

La gran duda de los beneficiarios gira en torno al refuerzo previsional. Si el Gobierno Nacional confirma la continuidad del bono de $70.000 (monto que se mantiene congelado desde hace meses), el ingreso total para un jubilado de la mínima ascenderá a $439.636,78 en marzo.

Es importante recordar que el bono se paga de forma completa a quienes perciben el haber mínimo, mientras que aquellos que superan esa base reciben un monto proporcional hasta alcanzar el tope que defina el Poder Ejecutivo para ese mes.

Impacto en la AUH y otras asignaciones

La actualización por IPC también alcanza a las asignaciones sociales que paga ANSES. Los nuevos valores estimados para marzo son:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : Se elevará a $132.813 . Cabe recordar que se cobra el 80% mensualmente ($106.250) y el 20% restante se acumula para el pago anual contra presentación de la libreta.

: Se elevará a . Cabe recordar que se cobra el 80% mensualmente ($106.250) y el 20% restante se acumula para el pago anual contra presentación de la libreta. AUH por Discapacidad : Llegará a $432.415 .

: Llegará a . Asignación por Embarazo (AUE) : Quedará en $125.336 .

: Quedará en . Asignación Familiar por Hijo (primer rango): Alcanzará los $66.401.

Calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma de cobro ya ha sido adelantado para facilitar la planificación de los beneficiarios. Los pagos se dividirán según el último número del DNI y el monto del haber:

Jubilados que cobran la mínima:

DNI terminado en 0: 9 de marzo.

DNI terminado en 1: 10 de marzo.

DNI terminado en 2: 11 de marzo.

DNI terminado en 3: 12 de marzo.

DNI terminado en 4: 13 de marzo.

DNI terminado en 5: 16 de marzo.

DNI terminado en 6: 17 de marzo.

DNI terminado en 7: 18 de marzo.

DNI terminado en 8: 19 de marzo.

DNI terminado en 9: 20 de marzo.

Jubilados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminado en 0 y 1: 23 de marzo.

DNI terminado en 2 y 3: 25 de marzo.

DNI terminado en 4 y 5: 26 de marzo.

DNI terminado en 6 y 7: 27 de marzo.

DNI terminado en 8 y 9: 30 de marzo.

Las liquidaciones definitivas podrán consultarse en los próximos días a través de la plataforma “Mi ANSES” con CUIL y Clave de la Seguridad Social.