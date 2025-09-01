banner ad

ANSES: ¿Cuándo se pagan las pensiones en septiembre 2025?

Ana Salgueiro
anses cobro pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos para las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre de 2025, junto con el calendario de pagos correspondiente. A partir de este mes, los beneficiarios podrán acceder a incrementos en sus ingresos.

¿Qué montos se manejan para las Pensiones No Contributivas en septiembre?

Jubilaciones y AUH: ¿Cómo impacta el aumento del 1,5% en tus ingresos este julio?

Con un aumento del 1,9%, las pensiones de ANSES quedan establecidas de la siguiente manera:

Jubilación docente en Argentina: requisitos, edad y cómo se calcula en 2025
Mirá también:

Jubilación docente en Argentina: requisitos, edad y cómo se calcula en 2025
  • PNC por Invalidez: $224.195 (anteriormente $220.013,76)
  • PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 (anteriormente $314.305,37)
  • PNC por Vejez: $224.195 (anteriormente $220.013,76)
  • PUAM: $256.222 (anteriormente $251.444,30)

A esta cifra se le suma un bono de $70.000, por lo que el total a cobrar en septiembre es el siguiente:

  • PNC por Invalidez: $294.195
  • PNC por Madre de 7 hijos: $390.277
  • PNC por Vejez: $294.195
  • PUAM: $326.222

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas en septiembre

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0: a partir del 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 22 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 23 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 24 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 26 de septiembre de 2025
ANSES actualizó los haberes de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025 ¿Cuánto cobrarán?
Mirá también:

ANSES actualizó los haberes de las Pensiones No Contributivas en septiembre 2025 ¿Cuánto cobrarán?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento AUH bono anses
ANSES Aumento de Asignaciones en Septiembre 2025: Lo que necesitás saber
Anses
empleada domestica escala salarial 2025
Aumento Empleadas Domésticas en Septiembre 2025: Cuánto se cobra por hora y por mes
Sociedad
salario minimo en argentina
Salario Mínimo en Argentina: De cuánto es en Septiembre 2025
Anses Nacionales
Descuentos de Cuenta DNI se mantienen durante julio en supermercados y ferias del país
Descuentos de Cuenta DNI en Septiembre 2025: Todos los beneficios del mes
Provincia
Rige la veda de pesca de pejerrey en toda la Provincia de Buenos Aires
Provincia
mercado pago app news
Mercado Pago suma la opción de saldo negativo: Cómo funciona la nueva herramienta
Sociedad
20250831 173819 0000
Crimen en Tandil: Se conoció la identidad de la joven de 18 años asesinada
Provincia

Más leídas