ANSES: ¿Cuándo se pagan las pensiones en septiembre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los montos para las Pensiones No Contributivas (PNC) en septiembre de 2025, junto con el calendario de pagos correspondiente. A partir de este mes, los beneficiarios podrán acceder a incrementos en sus ingresos.

¿Qué montos se manejan para las Pensiones No Contributivas en septiembre?

Con un aumento del 1,9%, las pensiones de ANSES quedan establecidas de la siguiente manera:

PNC por Invalidez: $224.195 (anteriormente $220.013,76 )

(anteriormente ) PNC por Madre de 7 hijos: $320.277 (anteriormente $314.305,37 )

(anteriormente ) PNC por Vejez: $224.195 (anteriormente $220.013,76 )

(anteriormente ) PUAM: $256.222 (anteriormente $251.444,30)

A esta cifra se le suma un bono de $70.000, por lo que el total a cobrar en septiembre es el siguiente:

PNC por Invalidez: $294.195

$294.195 PNC por Madre de 7 hijos: $390.277

$390.277 PNC por Vejez: $294.195

$294.195 PUAM: $326.222

Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas en septiembre

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

Documentos terminados en 0: a partir del 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: