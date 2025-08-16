banner ad

ANSES confirmó nuevos montos de pensiones: ¿cuánto se cobrará en agosto 2025?

Ana Salgueiro
Jubilación mínima en julio: ¿Cómo se compone el nuevo ingreso total para jubilados?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los nuevos montos de las pensiones para agosto 2025. Este aumento, alineado con la fórmula de movilidad vigente, también incluye un bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo.

¿Cómo se calcula el aumento de las pensiones?

El incremento de agosto se determina por un ajuste automático aplicable mensualmente. Este ajuste se basa en la inflación registrada dos meses atrás, medido por el INDEC. En este caso, el dato de mayo reportó una suba del 1,62%, afectando a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales.

Además, ANSES mantendrá un refuerzo de ingresos de $70.000 para los beneficiarios con el haber mínimo, con el fin de sostener su poder adquisitivo.

¿Cuáles son los montos de las pensiones en agosto 2025?

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 (incluye $251.444,30 de haber actualizado + $70.000 de bono).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $290.013,76 (incluye $220.013,76 de haber actualizado + $70.000 de bono).
  • Pensión Madre de 7 hijos: $384.305,37 (incluye $314.305,37 de haber actualizado + $70.000 de bono).

¿Cuál es el calendario de pagos de agosto para las pensiones?

El cronograma de pagos comenzó el viernes 8 de agosto y se interrumpirá el viernes 15 por un feriado nacional, para reanudarse el lunes 18.

Como es habitual, las fechas de pago se organizan por terminación del DNI y varían según la prestación.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 8 de agosto
  • DNI 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI 8 y 9: 14 de agosto

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 8 de agosto
  • DNI 1: 11 de agosto
  • DNI 2: 12 de agosto
  • DNI 3: 13 de agosto
  • DNI 4 y 5: 14 de agosto
  • DNI 6: 18 de agosto
  • DNI 7: 19 de agosto
  • DNI 8: 20 de agosto
  • DNI 9: 21 de agosto

Se estima que la actualización de agosto y el bono extra impactará en más de un millón de personas que dependen de pensiones y beneficios sociales.

