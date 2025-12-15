ANSES confirmó fechas de cobro y aumento para jubilados y pensionados en enero 2026

Con el cierre del año cada vez más cerca, los jubilados y pensionados comienzan a prestar especial atención a cómo se organizarán los pagos del primer mes del 2026. En este escenario, la ANSES ya dejó definidos los principales lineamientos que regirán los haberes de enero, tanto en lo referido a montos como al cronograma de cobro.

ANSES confirmó el monto de las jubilaciones para enero 2026

A partir de enero de 2026, las jubilaciones y pensiones que paga la ANSES recibirán un incremento del 2,5%, en línea con la inflación de noviembre informada por el INDEC. El ajuste se aplica bajo la fórmula de movilidad vigente, establecida por el DNU 274.

Con este aumento, los haberes se actualizan automáticamente, impactando tanto en la jubilación mínima como en el resto de las prestaciones previsionales.

Entre los puntos clave del aumento se destacan:

El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones contributivas .

. El incremento es mensual y automático , según el índice de inflación.

, según el índice de inflación. El nuevo monto se cobra junto con el haber de enero, sin trámites adicionales.

Cuánto cobra un jubilado de ANSES en enero 2026

Con la suba del 2,5%, el haber mínimo se actualiza respecto al valor vigente en diciembre. Este incremento también se traslada de manera proporcional a quienes perciben jubilaciones superiores y pensiones.

Además:

Los beneficiarios que cobran la mínima siguen siendo el grupo más numeroso dentro del sistema.

El aumento impacta directamente en el ingreso mensual disponible , aunque continúa atado a la evolución de los precios.

, aunque continúa atado a la evolución de los precios. No se modifican las condiciones de acceso ni los requisitos para percibir la jubilación.

Los montos finales dependen del haber individual de cada jubilado y del ajuste aplicado sobre el valor base del mes anterior. Dicho esto, el haber mínimo quedaría en $349.401,58.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados en enero

ANSES mantendrá en enero el esquema habitual de pagos, organizado según la terminación del DNI. El calendario se divide entre quienes cobran la jubilación mínima y quienes perciben haberes superiores.

De forma general:

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima cobran en los primeros días hábiles del mes.

cobran en los primeros días hábiles del mes. Quienes superan el haber mínimo lo hacen en la segunda parte del cronograma .

. Las fechas exactas se asignan según la terminación del DNI, sin cambios respecto a meses anteriores.

El organismo previsional publicará el calendario oficial con antelación para que cada beneficiario pueda consultar su fecha exacta de cobro.

Qué prestaciones de ANSES reciben el aumento de enero

El incremento del 2,5% no se limita únicamente a las jubilaciones. También alcanza a otras prestaciones que dependen de la movilidad previsional.

Entre ellas:

Pensiones contributivas.

Pensiones no contributivas.

Prestaciones previsionales gestionadas por ANSES.

De esta manera, el ajuste de enero impacta de forma transversal en el sistema previsional, manteniendo la actualización mensual definida por la normativa vigente.

Cómo consultar el recibo y la fecha de pago

Los jubilados y pensionados pueden verificar el monto actualizado y la fecha de cobro a través de los canales habituales de ANSES.

Las opciones disponibles son: