ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumentos, bono de $70.000 y fechas de cobro por DNI

Cada mes, millones de argentinos esperan el cronograma oficial de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que detalla cuándo cobran los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En noviembre de 2025, el organismo confirmó un incremento del 2,08 % en los haberes, junto con el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Los beneficiarios cuyos haberes sean superiores al mínimo cobrarán según la terminación del DNI, en las siguientes fechas:
AUH Anses: cómo cobrar antes de fin de año hasta $796.000 presentando un simple formulario
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
Los titulares de la AUH y de la Tarjeta Alimentar cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Los trabajadores registrados que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) lo harán de acuerdo al siguiente cronograma:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
El calendario de pago para la Asignación Universal por Embarazo será el siguiente:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre
Prestación por desempleo (plan 1)
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre
Asignaciones pago único (matrimonio, nacimiento y adopción)
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre
¿Cómo consultar la fecha de cobro?
Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y clave de la Seguridad Social, o desde el portal oficial anses.gob.ar, dentro del apartado Calendario de Pagos.
También es posible consultar el cronograma en las oficinas del organismo o por teléfono, comunicándose de manera gratuita al 130, que ofrece atención personalizada.