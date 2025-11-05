ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumentos, bono de $70.000 y fechas de cobro por DNI

Cada mes, millones de argentinos esperan el cronograma oficial de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que detalla cuándo cobran los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En noviembre de 2025, el organismo confirmó un incremento del 2,08 % en los haberes, junto con el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios cuyos haberes sean superiores al mínimo cobrarán según la terminación del DNI, en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH y de la Tarjeta Alimentar cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los trabajadores registrados que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) lo harán de acuerdo al siguiente cronograma:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

El calendario de pago para la Asignación Universal por Embarazo será el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

Prestación por desempleo (plan 1)

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones pago único (matrimonio, nacimiento y adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

¿Cómo consultar la fecha de cobro?

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y clave de la Seguridad Social, o desde el portal oficial anses.gob.ar, dentro del apartado Calendario de Pagos.

También es posible consultar el cronograma en las oficinas del organismo o por teléfono, comunicándose de manera gratuita al 130, que ofrece atención personalizada.