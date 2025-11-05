ANSES confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025: aumentos, bono de $70.000 y fechas de cobro por DNI

Denisse Helman
ANSES revela el calendario de pagos de septiembre: ¿cuándo cobrarás la actualización?

Cada mes, millones de argentinos esperan el cronograma oficial de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que detalla cuándo cobran los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. En noviembre de 2025, el organismo confirmó un incremento del 2,08 % en los haberes, junto con el bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los beneficiarios cuyos haberes sean superiores al mínimo cobrarán según la terminación del DNI, en las siguientes fechas:

AUH Anses: cómo cobrar antes de fin de año hasta 6.000 presentando un simple formulario
Mirá también:

AUH Anses: cómo cobrar antes de fin de año hasta $796.000 presentando un simple formulario
  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Los titulares de la AUH y de la Tarjeta Alimentar cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los trabajadores registrados que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) lo harán de acuerdo al siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

El calendario de pago para la Asignación Universal por Embarazo será el siguiente:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

Prestación por desempleo (plan 1)

  • Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones pago único (matrimonio, nacimiento y adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al viernes 28 de noviembre

Asignaciones familiares de pensiones no contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del lunes 10 al jueves 20 de noviembre

¿Cómo consultar la fecha de cobro?

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro ingresando a Mi ANSES con su CUIL y clave de la Seguridad Social, o desde el portal oficial anses.gob.ar, dentro del apartado Calendario de Pagos.

También es posible consultar el cronograma en las oficinas del organismo o por teléfono, comunicándose de manera gratuita al 130, que ofrece atención personalizada.

Cambios en el pago de jubilaciones y AUH por feriados: ¿qué fechas tenés que tener en cuenta?
Mirá también:

Cambios en el pago de jubilaciones y AUH por feriados: ¿qué fechas tenés que tener en cuenta?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
portada provincia
Vuelve a circular la idea de dividir la Provincia de Buenos Aires: un debate que nunca cesa
Provincia Sociedad
temporal urdampilleta
Feroz temporal en Bolívar: voladura de techos y más de 40 viviendas afectadas
Provincia
alerta tormentas fuertes
La provincia bajo alerta amarilla: se esperan lluvias intensas y ráfagas durante el día
Provincia
Se cumplieron 40 años de la tragedia que enlutó al cuartel de Bomberos de Chascomús
Chascomús
inscripcion-procrear-sorteo-viviendas
El Gobierno lanzó la subasta de viviendas del PROCREAR tras su disolución
Nacionales Provincia
Rugbiers Fernando Báez Sosa
Niegan que uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa haya intentado quitarse la vida
Provincia
Copia de Noticia2025 20251104 115323 0000
Impresionante caída de granizo en Coronel Suárez y alerta meteorológica para la Provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas