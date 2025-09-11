ANSES confirmó aumentos y bonos para jubilados en medio de la incertidumbre electoral

Ana Salgueiro
bono jubilados anses

ANSES ha comenzado la distribución de los pagos correspondientes a las jubilaciones de septiembre con el nuevo aumento. Este proceso, que comenzó el 8 de septiembre con los jubilados que cobran la mínima, se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios.

Detalles del calendario de pagos para jubilados en septiembre de 2025

El calendario de pagos se llevará a cabo de la siguiente manera:

Aumento a jubilados ANSES: ¿Cuánto será la mínima en octubre?
Mirá también:

Aumento a jubilados ANSES: ¿Cuánto será la mínima en octubre?
  1. Jubilados que cobran la mínima: desde el 8 de septiembre.
  2. Jubilados que superan la mínima: pago con dos terminaciones por día, comenzando después del 18 de septiembre.

Los montos otorgados para septiembre son:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

Aumento en las jubilaciones y su impacto antes de las elecciones

Con el reciente anuncio del INDEC sobre el porcentaje de inflación, ANSES ha establecido que en octubre los beneficiarios experimentarán una nueva mensualidad mínima acompañada de un bono extra de $70.000. Este apoyo económico está dirigido especialmente a adultos mayores que perciben los montos más bajos.

Fechas clave y monto de las jubilaciones a partir de octubre

A continuación, se presenta un resumen de las fechas y montos que se pondrán en vigencia:

MesJubilación mínimaBonoTotal
Septiembre$320.277,18$70.000$390.277,18
OctubrePor definir$70.000Por definir

Desde ANSES están monitoreando de cerca el impacto de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en medio país, que podría influir en futuras disposiciones y ajustes para los jubilados y pensionados.

ANSES anuncia fechas y montos de la Pensión Universal para Adultos Mayores en septiembre 2025
Mirá también:

ANSES anuncia fechas y montos de la Pensión Universal para Adultos Mayores en septiembre 2025
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Bancos suben las tasas de plazos fijos al 50% y sorprenden a los ahorristas argentinos
Los bancos y sus tasas de plazo fijo hoy: Quién paga más intereses
Provincia Sociedad
Hoy celebramos a quienes inspiran sueños: Maestros: ejemplo de paciencia, amor y dedicación
Nacionales
Kicillof recorrerá Ranchos y Pila este jueves con importantes inauguraciones
Provincia
Dia agradable primavera
Primavera en puerta: La Provincia de Buenos Aires disfruta de jornadas agradables
Provincia
Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal en defensa de sus derechos
Universitarios paran este viernes y se preparan para una nueva Marcha Federal
Nacionales
El Gobierno anunció un aumento del 1,9% en jubilaciones y asignaciones desde septiembre
Aumento a jubilados ANSES: ¿Cuánto será la mínima en octubre?
Anses
ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de año para aliviar a las pymes bonaerenses
ARBA aclaró que no habrá nuevo impuesto para usuarios de billeteras virtuales en provincia de Buenos Aires
Provincia

Más leídas