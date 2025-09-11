ANSES confirmó aumentos y bonos para jubilados en medio de la incertidumbre electoral

ANSES ha comenzado la distribución de los pagos correspondientes a las jubilaciones de septiembre con el nuevo aumento. Este proceso, que comenzó el 8 de septiembre con los jubilados que cobran la mínima, se organizará de acuerdo con la terminación del DNI de los beneficiarios.

Detalles del calendario de pagos para jubilados en septiembre de 2025

El calendario de pagos se llevará a cabo de la siguiente manera:

Jubilados que cobran la mínima: desde el 8 de septiembre. Jubilados que superan la mínima: pago con dos terminaciones por día, comenzando después del 18 de septiembre.

Los montos otorgados para septiembre son:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

$320.277,18 + bono de $70.000 = Jubilación máxima: $2.155.162,17

Aumento en las jubilaciones y su impacto antes de las elecciones

Con el reciente anuncio del INDEC sobre el porcentaje de inflación, ANSES ha establecido que en octubre los beneficiarios experimentarán una nueva mensualidad mínima acompañada de un bono extra de $70.000. Este apoyo económico está dirigido especialmente a adultos mayores que perciben los montos más bajos.

Fechas clave y monto de las jubilaciones a partir de octubre

A continuación, se presenta un resumen de las fechas y montos que se pondrán en vigencia:

Mes Jubilación mínima Bono Total Septiembre $320.277,18 $70.000 $390.277,18 Octubre Por definir $70.000 Por definir

Desde ANSES están monitoreando de cerca el impacto de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en medio país, que podría influir en futuras disposiciones y ajustes para los jubilados y pensionados.